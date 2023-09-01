منذ عام 1898: اليابان شهدت فصل الصيف الأكثر حرًّا خلال 2023

أوضحت الوكالة أنّه خلال هذه الفترة "كان متوسّط درجات حرارة الصيف في اليابان أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها"

أعلنت وكالة الأرصاد الجويّة اليابانيّة، اليوم الجمعة، أنّ اليابان، سجّلت بين بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس متوسّط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1898.

واضافت الوكالة في بيان "بلغ متوسّط درجات الحرارة غير الاعتياديّة في اليابان استنادًا إلى ملاحظات في 15 موقعًا مختلفًا، +1,76 درجة مئويّة وهو ما يتجاوز بكثير متوسّط عام 2010 (+1,08 درجة مئويّة) الّتي كانت الأعلى على الإطلاق" منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898.

وأوضحت الوكالة أنّه خلال هذه الفترة "كان متوسّط درجات حرارة الصيف في اليابان أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها".

في العديد من الأماكن في كافّة أنحاء البلاد، لم تصل درجات الحرارة القصوى فحسب، بل أيضًا درجات الحرارة الدنيا إلى أرقام قياسيّة، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا بوسط البلاد حيث وصلت درجة الحرارة الدنيا إلى 31,4 درجة مئويّة في 10 آب/أغسطس، وهو أعلى مستوى في البلاد وفقًا لوكالة الارصاد.

وجاء في البيان "مقارنة بالسنوات الّتي كان فيها متوسّط درجات الحرارة في الصيف مرتفعًا بشكل خاصّ (2010 و2013 و2018 و2022) زاد عدد الأيّام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارًا من نهاية تمّوز/يوليو ليصبح الأعلى منذ عام 2010".