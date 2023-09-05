غوتيريش يدعو لجعل أفريقيا قوة في الطاقة المتجددة والإمارات تستثمر 4.5 مليار دولار

غوتيريش: "قد تكون الطاقات المتجددة المعجزة الأفريقية يجب أن نعمل معا حتى تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم إلى جعل أفريقيا "قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة"، خلال كلمة ألقاها، الثلاثاء، في قمة المناخ الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي.

وقال غوتيريش "قد تكون الطاقات المتجددة المعجزة الأفريقية يجب أن نعمل معا حتى تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة"، داعيا قادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع في الهند إلى "تحمّل مسؤولياتهم" في مكافحة تغير المناخ.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، استثمارات بقيمة 4,5 مليارات دولار في مجال الطاقة النظيفة في أفريقيا، خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة احترار المناخ.

وقال سلطان الجابر الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقررة في دبي في وقت لاحق من هذا العام "سنخصص 4,5 مليارات دولار... لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في هذه القارة المهمة جدا".