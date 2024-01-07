مركبة فضائيّة أميركيّة تستعدّ للإقلاع نحو القمر

إذا تمكّنت شركة أستروبوتيك من الهبوط على سطح القمر كما هو مخطّط في 23 شباط/فبراير، قد تصبح أوّل شركة خاصّة تحقّق هذا الإنجاز.

قالت وسائل إعلام أميركيّة، إنّ صاروخًا جديدًا يحمل أوّل مركبة أميركيّة يفترض أن تهبط على القمر، سيطلق من فلوريدا غدًا الإثنين.

وسيقوم الصاروخ "فولكن سينتور" من مجموعة "يو إل إيه" الّتي تضمّ مجموعتي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" العملاقتين، بأوّل رحلة له من كاب كانافيرال عند الساعة 02,18 بالتوقيت المحلّيّ (07,18 ت غ) الاثنين من مركز كينيدي للفضاء.

وطوّرت مركبة الهبوط الّتي تحمل اسم Peregrine شركة أستروبوتيك Astrobotic الناشئة، بدعم من وكالة الفضاء الأميركيّة (ناسا) الّتي كلّفت هذه الشركة نقل معدّات علميّة إلى القمر في عقد بلغت قيمته 108 ملايين دولار.

ويفترض أن يدشّن هذا الإطلاق سلسلة مهمّات مدعومة من وكالة الفضاء الأميركيّة الّتي ترغب في الاعتماد جزئيًّا على القطاع الخاصّ لتحقيق طموحاتها بشأن القمر.

وإذا تمكّنت شركة أستروبوتيك من الهبوط على سطح القمر كما هو مخطّط في 23 شباط/فبراير، قد تصبح أوّل شركة خاصّة تحقّق هذا الإنجاز.

في السنوات الماضية، حاولت شركات إسرائيليّة ويابانيّة الهبوط على سطح القمر، لكنّ هذه المهمّات انتهت بحوادث.

وقال جون ثورنتون رئيس أستروبوتيك في مؤتمر صحافيّ الجمعة إنّ "قيادة عودة أميركا إلى سطح القمر، لأوّل مرّة منذ أبولو، هو شرف عظيم". لكنّه أكّد أنّه يدرك صعوبة المهمّة ومخاطر الفشل.

بعد حوالي 50 دقيقة على الإقلاع، يفترض أن ينفصل Peregrine عن الصاروخ وستبدأ Astrobotic بعد ذلك تشغيل الجهاز ومحاولة إقامة اتّصال. إذا سار كلّ شيء على ما يرام، فستواصل المركبة بعد ذلك طريقها إلى القمر.

وفور وصوله إلى المدار القمريّ، سينتظر المسبار حتّى تصبح ظروف الإضاءة مناسبة لمحاولة الهبوط.

ويقع موقع الهبوط المستهدف على الجانب المرئيّ من القمر قرب القباب الغامضة الّتي شكّلتها الحمم البركانيّة، لكنّ العلماء يجدون صعوبة في تفسيرها.

وبفضل الأدوات المرسلة، ستدرس ناسًا هناك تكوين السطح وكذلك الإشعاعات.

وتبدو توقّعات الطقس مواتية للإقلاع الاثنين، لكنّها ليست مواتية كثيرًا في الأيّام الثلاثة المقبلة، وهي تواريخ احتياطيّة محتملة في حال التأجيل. إذا لزم الأمر، سيحدّد موعد جديد للإطلاق في 23 كانون الثاني/يناير.

وأثارت هذه المهمّة الجدل أيضًا لأنّها تحمل رماد عدد من المتوفّين، من بينهم مؤلّف مسلسل وسلسلة أفلام "ستار تريك" جين رودنبري وزوجته. هي شراكة مع شركة سيليستيس المتخصّصة في "الرحلات الفضائيّة التذكاريّة".