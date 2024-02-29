دراسة: أنتاركتيكا تخسر رقعة جليديّة تعادل مساحة تركيا

حذّر العلماء من أنّ استمرار ذوبان الجليد والثلج بهذا المعدّل المتسارع سيؤدّي إلى تزايد معدّلات بخار الماء في الغلاف الجوّيّ وارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة

خسرت القارّة القطبيّة الجنوبيّة المعروفة باسم "أنتاركتيكا" خلال الثلاث سنوات الماضية، رقعة من الجليد، تعادل مساحة تركيا، وذلك كما أعلن علماء أتراك.

وجاء ذلك في تقرير أصدرته البعثة العلميّة الوطنيّة التركيّة الثامنة، أخيرًا، استنادًا إلى بيانات جمعتها وقياسات أجرتها في تلك القارّة، الّتي توصف بأنّها أبرد قارّات الكوكب وأكثرها جفافًا.

وقدّر العلماء أنّه بين عامي 2022 و2023 حدث انخفاض في مناطق الثلوج والأنهار الجليديّة بجزيرة هورسشو بلغ متوسّطه 7 أمتار مكعّبة على مساحة 100 متر مربّع تقريبًا. وهذا يعني فقدان المنطقة المرصودة حوالي 11 بالمائة من حجم الثلج والجليد بها.

وتجرى تلك الدراسات في جزيرة هورسشو، حيث تتمركز البعثة وتتّخذها منطقة اختبار.ومنذ مطلع فبراير/شباط الجاري، يواصل علماء ضمن تلك البعثة إجراء أبحاث علميّة حول آثار التغيّر المناخيّ العالميّ على القارّة القطبيّة الجنوبيّة.

وحذّر العلماء من أنّ استمرار ذوبان الجليد والثلج بهذا المعدّل المتسارع سيؤدّي إلى تزايد معدّلات بخار الماء في الغلاف الجوّيّ وارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة؛ ممّا قد يسفر في نهاية المطاف عن تسريع التغيّر المناخيّ العالميّ.

كما حذروا من أنّ استمرار الزيادة السريعة في معدّل ذوبان الجليد بالقطب الجنوبيّ يعني أنّ الأنهار الجليديّة، الّتي تعدّ مصدر المياه العذبة هناك، ستذوب وتختفي في البحر إنّ أجلًا أو عاجلًا.