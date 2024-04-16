العالم يشهد حلقة جديدة من ابيضاض المرجان على نطاق واسع

ترتبط هذه العمليّة بارتفاع درجة حرارة المياه، ما يؤدّي إلى تغيّر اللون، ويمكن أن يتسبّب بموت هذه الكائنات الحيّة في حال التعرّض لفترة طويلة أو شديدة للإجهاد الحراريّ...

يشهد العالم حاليًّا، للمرّة الثانية خلال عشر سنوات، حلقة هائلة من ابيضاض المرجان بسبب درجات حرارة قياسيّة في المحيطات، وفق ما حذّرت الوكالة الأميركيّة لمراقبة المحيطات والغلاف الجوّيّ (نوا) الاثنين.

وتهدّد هذه الظاهرة بقاء الشعاب المرجانيّة حول العالم، بما في ذلك الحاجز المرجانيّ العظيم قرب أستراليا.

وقال منسّق مرصد الشعاب المرجانيّة التابع للإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوّيّ (NOAA) "مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات، أصبح ابيضاض المرجان أكثر تواترًا وشدّة".

وترتبط هذه العمليّة بارتفاع درجة حرارة المياه، ما يؤدّي إلى تغيّر اللون، ويمكن أن يتسبّب بموت هذه الكائنات الحيّة في حال التعرّض لفترة طويلة أو شديدة للإجهاد الحراريّ.

لكنّ عكس هذه الظاهرة قد يكون ممكنًا، إذ يمكن للشعاب المرجانيّة المتضرّرة البقاء على قيد الحياة إذا انخفضت درجات الحرارة وتقلّصت عوامل الإجهاد الأخرى، مثل الصيد الجائر أو التلوّث.

حلقة الابيضاض الحاليّة هي الرابعة الّتي تسجّلها وكالة "نوا" منذ العام 1985. وقد لوحظت الحلقات السابقة في الأعوام 1998 و2010 و2016.

وقال بيبي كلارك من "الصندوق العالميّ للطبيعة"، وهي منظّمة غير حكوميّة، "إنّ حجم ابيضاض المرجان الجماعيّ وشدّته دليل واضح على الآثار الضارّة لتغيّر المناخ اليوم".

وتشير تقديرات الإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوّيّ إلى أنّ كوكبنا فقد ما بين 30 % إلى 50 % من شعابه المرجانيّة، وأنّ هذه الشعاب المرجانيّة يمكن أن تختفي تمامًا بحلول نهاية القرن إذا لم تحدث تغييرات كبيرة.

وصلت درجة حرارة المحيطات الّتي تؤدّي دورًا رئيسيًّا في تنظيم المناخ العالميّ، إلى مستوى قياسيّ مطلق جديد في آذار/مارس، بمعدّل 21,07 درجة مئويّة مقاسة على السطح، باستثناء المناطق القريبة من القطبين، وفق مرصد كوبرنيكوس الأوروبّيّ.

تتكوّن المستعمرات المرجانيّة من مخلوقات صغيرة تسمّى بوليبات، تفرز هيكلًا خارجيًّا من الحجر الجيريّ. وتقتل موجات الحرارة الحيوانات، إمّا ببساطة عن طريق الحرارة الزائدة أو عن طريق إخراج الطحالب الّتي تزوّدها الموادّ المغذّية من أجسامها: وهذا ما يسمّى ابيضاض المرجان.

وقال ديريك مانزيلو من الإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوّيّ "من شباط/فبراير 2023 إلى نيسان/أبريل 2024، لوحظ ابيضاض كبير للشعاب المرجانيّة في نصفي الكرة الشماليّ والجنوبيّ لكلّ حوض محيطيّ رئيسيّ".