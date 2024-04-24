الصين تستعدّ لإرسال طاقم جديد إلى محطّتها الفضائيّة

تشكّل محطّة تيانغونغ المشروع الرئيسيّ لبرنامج الصين الفضائيّ الّذي نجح أيضًا في إنزال مركّبات آليّة على سطحي المرّيخ والقمر، ومكّن الصين من أن تصبح ثالث دولة تنجح في إرسال بشر إلى المدار...

سترسل الصين طاقمًا جديدًا إلى محطّة تيانغونغ الفضائيّة مساء الخميس، على ما أفادت وكالة الفضاء الصينيّة، في أحدث مهمّة ضمن برنامج يهدف إلى إرسال روّاد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030.

وأشارت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة "سي إم إس إيه" إلى أنّ المهمّة الفضائيّة "شنتشو-18" الّتي تضمّ ثلاثة روّاد فضاء، ستنطلق عند الساعة 8,59 مساء الخميس بالتوقيت المحلّيّ (12,59 بتوقيت غرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعيّة في شمال غربيّ الصين.

وسيقود الطاقم رائد الفضاء ويه غوانغفو الّذي سبق أن كان ضمن طاقم المركبة الفضائيّة "شنتشو-13" في العام 2021.

وسيبقى الطاقم في المدار لستّة أشهر، بهدف إجراء تجارب حول مواضيع الجاذبيّة والفيزياء وعلوم الحياة.

وقال نائب المدير العامّ لـ "سي إم إس إيه" لين شي تشيانغ، ، في مؤتمر صحافيّ، "إنّ كلّ الاستعدادات قبل الإطلاق تسير كما هو مخطّط لها".

وتشكّل محطّة تيانغونغ المشروع الرئيسيّ لبرنامج الصين الفضائيّ الّذي نجح أيضًا في إنزال مركّبات آليّة على سطحي المرّيخ والقمر، ومكّن الصين من أن تصبح ثالث دولة تنجح في إرسال بشر إلى المدار.

ويتألّف طاقم المحطّة الفضائيّة من فرق متناوبة مكوّنة من ثلاثة روّاد فضاء.

وسيحلّ الطاقم الجديد محلّ طاقم مهمّة "شنتشو-17" الّذي أرسل إلى المحطّة في تشرين الأول/أكتوبر.

وتستثمر الصين مليارات الدولارات لمواكبة التطوّر الفضائيّ من استكشافات وأبحاث وعمليّات إطلاق أقمار اصطناعيّة الّذي تحقّقه أبرز الجهات الفاعلة في المجال الفضائيّ (الولايات المتّحدة وروسيا وأوروبا) أو حتّى تجاوزها، في وقت تتزايد المشاريع المرتبطة بـ"الحلم الفضائيّ" الصينيّ بظلّ عهد الرئيس شي جينبينغ. وتعتزم الصين إرسال روّاد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وبناء قاعدة عليه.