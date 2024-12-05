موادّ العلوم والرياضيّات: سنغافورة تتصدّر العالم وفرنسا تتذيّل القائمة الأوروبيّة

وفقًا للدراسة، حقّقت سنغافورة متوسّط ​​درجات بلغ 615 نقطة في الرياضيّات في الصفّ الرابع (انخفاض بمقدار 10 نقاط عن عام 2019)، وتلتها تايبيه الصينيّة (607 نقاط)، وهونغ كونغ وكوريا الجنوبيّة (كلاهما 594 نقطة)، واليابان (591 نقطة)...

احتلّت سنغافورة المرتبة الأولى عالميًّا بمتوسّط ​​درجاتها بمجال العلوم والرياضيّات للصفّ الرابع والثامن، فيما احتلّت فرنسا المرتبة الأخيرة أوروبّيًّا، وفقًا لنتائج "دراسة الاتّجاهات الدوليّة في الرياضيّات والعلوم" TIMSS لعام 2023.

وتقوم "الجمعيّة الدوليّة لتقييم التحصيل العلميّ" IEA بإجراء "دراسة الاتّجاهات الدوليّة في الرياضيّات والعلوم" كلّ 4 سنوات، تقيم خلالها نجاحات طلّاب الصفّين الرابع والثامن في الرياضيّات والعلوم.

وأظهرت بعض النتائج الرئيسة أنّ نسبة كبيرة من طلّاب الصفّ الرابع والثامن في جميع أنحاء العالم يصلون على الأقلّ إلى المعايير الدوليّة المنخفضة لمعرفة الرياضيّات والعلوم لعام 2023.

وكشفت نتائج الاتّجاهات قصيرة المدى اختلافات أكبر في الإنجاز بين الذكور والإناث في TIMSS 2023 مقارنة بـ TIMSS 2019، لا سيّما في الرياضيّات في الصفّ الرابع.

وأظهرت علاقة واضحة بين الموارد المنزليّة، والإنجاز في الرياضيّات والعلوم لطلّاب الصفّ الرابع والثامن على المستوى الدوليّ.

وأشارت إلى أنّ 1 من كلّ 10 طلّاب عالميًّا يبلغون عن غيابهم عن المدرسة أسبوعيًّا على الأقلّ.

تفوّق سنغافورة

ووفقًا للدراسة، حقّقت سنغافورة متوسّط ​​درجات بلغ 615 نقطة في الرياضيّات في الصفّ الرابع (انخفاض بمقدار 10 نقاط عن عام 2019)، وتلتها تايبيه الصينيّة (607 نقاط)، وهونغ كونغ وكوريا الجنوبيّة (كلاهما 594 نقطة)، واليابان (591 نقطة).

و"تايبيه الصينيّة" هو المصطلح المستخدم في العديد من المنظّمات الدوليّة والفعّاليّات لتمثيل جمهوريّة الصين، المعروفة عادة بتايوان. أمّا هونغ كونغ فهي إحدى المنطقتين الإداريّتين الخاصّتين التابعتين لجمهوريّة الصين الشعبيّة (المنطقة الأخرى هي مكاو).

أمّا في العلوم في الصفّ الرابع، فحقّقت سنغافورة متوسّط ​​درجات بلغ 607 نقطة (ارتفاع من 595 في عام 2019)، وتلتها كوريا الجنوبيّة (583)، وتايبيه الصينيّة (573)، وتركيا (570)، وبريطانيا (556).

وأمّا في الرياضيّات في الصفّ الثامن، فحقّقت سنغافورة متوسّط ​​درجات بلغ 605 نقطة (انخفاض من 616 في عام 2019)، وتلتها تايبيه الصينيّة (602)، وكوريا الجنوبيّة (596)، واليابان (595)، وهونغ كونغ (575).

وأمّا في العلوم في الصفّ الثامن، فحقّقت سنغافورة متوسّط ​​درجات بلغ 606 نقطة (أقلّ قليلًا من 608 نقاط حقّقها طلّابها في دورة TIMSS الأخيرة)، وتلتها تايبيه الصينيّة (572)، واليابان (557)، وكوريا الجنوبيّة (545)، وبريطانيا وفنلندا (كلاهما 531).

الأداء الفرنسيّ المثير للجدل

وأظهرت نتائج الدراسة بلوغ فرنسا أسفل قائمة دول الاتّحاد الأوروبّيّ، وثاني أسوأ أداء بين دول منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية بعد تشيلي في تعليم الرياضيّات والعلوم.

وواصل الطلّاب الفرنسيّون تسجيل نتائج أقلّ من متوسّط ​​منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية، ممّا أثار جدلًا واسع النطاق في البلاد.

وسلّطت وسائل الإعلام المحلّيّة الضوء على النتائج، ووصفتها بأنّها جرس إنذار لصنّاع السياسة والمعلّمين.

من جانبها، أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة أنّ طلّاب الصفّ الرابع الفرنسيّين سجّلوا متوسّط ​​484 نقطة في الرياضيّات، ممّا وضعهم أقلّ من متوسّط ​​منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية البالغ 525 نقطة واحتلّوا المرتبة 42 من بين 58 دولة مشاركة.

وفي العلوم، حقّقوا متوسّط ​​درجات بلغ 488 نقطة، وهو أيضًا أقلّ من متوسّط ​​منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية البالغ 526 نقطة.

أمّا طلّاب الصفّ الثامن الفرنسيّين، فحقّقوا متوسّط ​​درجات بلغ 479 نقطة في الرياضيّات، ممّا وضعهم في المرتبة 24 من بين 44 دولة وأقلّ من متوسّط ​​منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية البالغ 507 نقاط.

وفي العلوم، بلغ متوسّط ​​درجاتهم 486 نقطة، مقارنة بمتوسّط ​​منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية البالغ 509 نقاط.

وأشارت الدراسة إلى أنّ 15 بالمئة من طلّاب الصفّ الرابع الفرنسيّين لا يستوفون الحدّ الأدنى من مستوى الكفاءة في الرياضيّات، في حين يتخلّف 17 بالمئة من طلّاب الصفّ الثامن عن المستوى الأساسيّ في الموضوع نفسه.

كما يصل 3 بالمئة فقط من طلّاب الصفّ الثامن الفرنسيّين إلى مستوى متقدّم في الرياضيّات، مقارنة بالمتوسّط العالميّ الّذي يبلغ 11 بالمئة.

تركيا تتصدّر أوروبا

وشهد التقييم الأخير أفضل أداء لتركيّا منذ بدأت المشاركة في الدراسة عام 1999. وشارك من تركيّا في الدراسة ما مجموعه 282 مدرسة و9466 طالبًا بين 2 و26 مايو/أيّار 2023.

واحتلّت المرتبة الأولى بين الدول الأوروبّيّة والثانية بين دول منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية في علوم الصفّ الرابع.

أمّا في الرياضيّات للصفّ الرابع، فارتفعت تركيّا 11 مركّزًا بين دول منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية، لتحتلّ المرتبة الرابعة.

جدير بالذكر أنّ أكثر من 650 ألف طالب في 64 دولة وستّة أنظمة للمقارنة المرجعيّة حول العالم شاركوا في TIMSS 2023.

وتعدّ هذه النتائج الدوليّة مرجعًا مهمًّا للباحثين وصنّاع السياسات والمعلّمين لمراقبة تعليم الرياضيّات والعلوم في جميع أنحاء العالم.

ويمثّلTIMSS 2023 الدورة الثامنة للتقييم الدوليّ للرياضيّات والعلوم منذ بدء الدراسة في عام 1995.