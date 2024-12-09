"اكتشاف تاريخيّ" لبقايا كانئنات عمرها 56 مليون سنة في السعودية

وتنسب تلك الأحافير إلى "أسماك القرموط (السلوريّات) المنقرضة ذات الأهمّيّة الكبرى في فهم بيئة العصر الإيوسينيّ المبكّر من منظور جغرافيّ وبيئيّ قديم"....

أعلنت السعوديّة، عن "اكتشاف تاريخيّ" لبقايا كائنات بحريّة عمرها 56 مليون سنة بمنطقة الحدود الشماليّة.

وقال هيئة المساحة الجيولوجيّة السعوديّة (حكوميّة) في بيان الأحد عبر موقعها، إنّه تمّ التوصّل إلى "اكتشاف تاريخيّ شمال السعوديّة لبقايا كائنات بحريّة عمرها 56 مليون سنة".

وأضافت أنّه تمّ "اكتشاف بقايا كائنات بحريّة عمرها 56 مليون سنة بمنطقة الحدود الشماليّة تعود إلى العصر الإيوسينيّ المبكّر، في طبقات لصخور جيريّة".

وأوضحت الهيئة أنّ تلك البقايا هي "أحافير لأسماك عظميّة، الأولى من نوعها في المملكة لهذه المرحلة الجيولوجيّة".

وتنسب تلك الأحافير إلى "أسماك القرموط (السلوريّات) المنقرضة ذات الأهمّيّة الكبرى في فهم بيئة العصر الإيوسينيّ المبكّر من منظور جغرافيّ وبيئيّ قديم"، وفق الهيئة.

وعصر الإيوسين (Eocene) يشير إلى حقبة جيولوجيّة استمرّت من 56 إلى 34 مليون سنة مضت.

وقال مدير إدارة المسح الجيولوجيّ بالهيئة، عبد اللّه ميمش، إنّ "اكتشاف أحافير أسماك القرموط المنقرضة شمال المملكة دليل على إمكانيّة اكتشاف المزيد مع توسّع البحث بتلك المنطقة"، وفق ما نقلته قناة الإخباريّة السعوديّة الأحد.

وهذا ليس الاكتشاف الأوّل للهيئة بتلك المنطقة الشماليّة، فسبق أن أعلنت في يونيو/ حزيران 2021 اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال السعوديّة.

وكان ذلك الاكتشاف أيضًا "يعود لعصر الإيوسين الأعلى، ويعدّ الأوّل من نوعه في السعوديّة".