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كويكب ضخم مر بين الأرض والقمر

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 23:21

كويكب ضخم مر بين الأرض والقمر
صورة توضيحية
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : رامي حيدر

مر كويكب صخري ضخم، اليوم الخميس، في المجال بين كوكب الأرض والقمر، بحسب ما أوردت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، واعتبرته حدثًا فلكيًا هامًا.

الكويكب، الذي أطلق عليه علماء فلك اسم (2017 YZ4)، مر بين الأرض والقمر على مسافة 224 ألف كيلومتر من الأرض عند الساعة 15:56 ت.غ.

ويبلغ قطر الكويكب حوالي 3 كيلومترات، وينطلق بسرعة 34 ألف كيلومتر في الساعة وينتمي إلى "عائلة أبولو"، وهو مصطلح يطلق على الكويكبات القريبة من الأرض.

وبحسب ناسا، مر كويكبان صغيران قرب الأرض، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بفاصل 35 دقيقة بين كل منهما.

وإجمالا، مر 52 كويكبا بين الأرض والقمر منذ مطلع العام الجاري.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ناسا
#كويكب صخري
#كوكب الأرض
#القمر

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