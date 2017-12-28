كويكب ضخم مر بين الأرض والقمر

مر كويكب صخري ضخم، اليوم الخميس، في المجال بين كوكب الأرض والقمر، بحسب ما أوردت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، واعتبرته حدثًا فلكيًا هامًا.

الكويكب، الذي أطلق عليه علماء فلك اسم (2017 YZ4)، مر بين الأرض والقمر على مسافة 224 ألف كيلومتر من الأرض عند الساعة 15:56 ت.غ.

ويبلغ قطر الكويكب حوالي 3 كيلومترات، وينطلق بسرعة 34 ألف كيلومتر في الساعة وينتمي إلى "عائلة أبولو"، وهو مصطلح يطلق على الكويكبات القريبة من الأرض.

وبحسب ناسا، مر كويكبان صغيران قرب الأرض، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بفاصل 35 دقيقة بين كل منهما.

وإجمالا، مر 52 كويكبا بين الأرض والقمر منذ مطلع العام الجاري.