الأربعاء المقبل: الأرض في أقرب نقطة للشمس

يصل كوكب الأرض، يوم الأربعاء المقبل، إلى أقرب نقطة من الشمس، بحلول الساعة السادسة صباحًا بتوقيت غرينيتش، إذ يبلغ كوكب الأرض أقصى نقطة في مداره حول الشمس.

وستكون الأرض على مسافة 147 مليون كيلومتر من الشمس تقريبا بفارق حوالي خمسة ملايين كيلومتر عما كانت عليه خلال تموز/ يوليو الماضي حيث كانت الأرض على مسافة قدرها 152 مليون كيلومتر من الشمس.

وذكر الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، بشير مرزوق، أن الأرض كغيرها من الكواكب تدور حول الشمس في مدار إهليجي أو بيضاوي الشكل، وتكون الشمس في إحدى بؤرتي هذا المدار، ولذلك فإن الأرض تكون في نقطة قريبة في مدارها حول الشمس وتسمى نقطة الحضيض، وفي نقطة أخرى بعيدة في مدارها حول الشمس وتسمى نقطة الأوج.

وأضاف الخبير الفلكي أن الأرض تصل إلى نقطة الحضيض في مدارها حول الشمس مرة كل عام خلال شهر كانون الثاني/ يناير بينما تصل إلى نقطة الأوج في مدارها حول الشمس مرة كل عام خلال شهر تموز/ يوليو.

ونوه مرزوق إلى أنه رغم أن الأرض تكون في أقرب نقطة من الشمس في فصل الشتاء، فإن درجة الحرارة تكون منخفضة، وعلى العكس حينما تكون في أبعد نقطة من الشمس في فصل الصيف.

ولفت إلى أن ذلك يرجع لأن أشعة الشمس الساقطة تكون مائلة على بعض المناطق من النصف الشمالي للكرة الأرضية خلال كانون الثاني/ يناير (فصل الشتاء) بينما تكون تلك الأشعة عمودية على هذه المناطق في يوليو (فصل الصيف).

يُذكر أن تغير المسافة بين الأرض والشمس ليس هو السبب في حدوث الفصول الأربعة، ولكنه يلعب دورًا هاما في التأثير على عدد أيام تلك الفصول، إضافة إلى أن تلك الظاهرة ليس لها أي آثار سلبية على سكان الكرة الأرضية.