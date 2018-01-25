براءة اختراع تونسية لدواء مضاد لسرطان الدم

حصل معهد المناطق القاحلة التونسي، الواقع في محافظة مدنين جنوب البلاد، على براءة اختراع جديدة لدواء ابتكره من مواد من نبتة اللازول، المنتشرة بكثرة جنوب تونس، ويعتبر الدواء مضادًا لسرطان الدم.

وقالت الباحثة التونسية في المعهد، حنان نجاع، إن "البحوث كانت في إطار رسالة دكتوراه التي تمحورت حول موضوع التعرف على الأهمية الغذائية لنبتة اللازول".

وتابعت "انطلقنا منذ فترة في البحوث للتعرف على أهمية هذه النبتة وانتهينا إلى قدرتها على مكافحة الخلايا السرطانية في جسم المصابين بمرض سرطان الدم".

وأضافت نجاع "لنبتة اللازول أنواع كثيرة من بينها نوع ’الأودورا بيسيزومين’ الموجود في منطقة الجنوب الشرقي التونسي والتي أثبتت الدراسات قدرتها على مواجهة العديد من الخلايا السرطانية".

وبحسب الباحثة التونسية فإنه "تمت مقارنة النتائج المتحصل عليها باستعمال نتبة اللازول مع نفس النتائج لدواء اخر لنفس المرض وأثبتت الدراسات تفوق هذه النبتة على الدواء المستعمل بشكل كبير في كل أنحاء العالم".

ولفتت الى أن هذه البحوث تمت بالتعاون بين معهد المناطق القاحلة بمدنين ومعهد باستور(حكومي) المهتم بالأبحاث الطبية بالعاصمة تونس.

ومن جانب آخر، أشارت الباحثة التونسية إلى "استكمال عملية البحث خلال الفترة القادمة من خلال إجراء بحوث أخرى على الحيوانات ليقع في مرحلة لاحقة الانطلاق في صنع الدواء للبشر.

وبحسب الباحثة فان " المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (حكومي) هو الجهة التي منحت براءة الاختراع استنادا إلى المواصفات العالمية في مجال الاكتشاف العلمي في مجال الأدوية المضادة لمرض سرطان الدم".

و"اللازول" هي نبتة من نوع البصيليات وتتواجد بشكل كبير في منطقة شمال إفريقيا وخاصة الجنوب الشرقي لتونس، ويتهافت الأهالي على التقاطها خاصة في فصلي الشتاء والربيع لفوائد علاجية.