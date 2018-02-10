هو الثاني خلال أسبوع: كويكب يمرّ بالقرب من الأرض

اكتشف علماء من إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" في الآونة الأخيرة كويكبا، قالوا إنه مرّ أمس الجمعة على مسافة 64 ألف كيلومتر من الأرض، ليصبح ثاني صخرة فضائية تمر داخل مدار القمر خلال أسبوع.

وأوضح بول تشوداس مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث بناسا في باسادينا بكاليفورنيا أن مسار الكويكب، الذي يتراوح حجمه بين 15 و40 مترا، جعله يمر قرب الأرض بسلام دون أي فرصة لحدوث تصادم.

وأردف تشوداس في بيان أن الكويكب، الذي يطلق عليه "2018-سي.بي"، وصل عند أقرب نقطة من الأرض، في مدى أقل من خمس المسافة إلى القمر، وهي المسافة التى تبلغ 386 ألف كيلومتر تقريبا.

وأضاف أن "الكويكبات من هذا الحجم لا تقترب غالبا إلى هذه المسافة من كوكبنا... ربما تمر مرة أو مرتين في السنة".

ورغم أن الكويكب "2018-سي.بي" يعتبر صغيرا نسبيا من الناحية الفلكية، فقد يكون أكبر من نيزك دخل الغلاف الجوي وانفجر إلى أجزاء فوق تشيليابينسك في روسيا عام 2013، وأرسل موجة تصادمية حطمت النوافذ وأدت إلى حدوث أضرار بمباني وإصابة 1200 شخص آنذاك.

يُذكرُ أن كويكبا آخر يتراوح حجمه بين 15 و30 مترا"، مرّ يوم الثلاثاء الماضي على بعد 184 ألف كيلومتر من كوكب الأرض.