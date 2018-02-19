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تجربة لمحاكاة العيش على المريخ في صحراء النقب

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 11:43

تجربة لمحاكاة العيش على المريخ في صحراء النقب
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

ذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، أن فريقا من ستة باحثين أنهى تجربة محاكاة للعيش على كوكب المريخ استمرت أربعة أيام في صحراء النقب.

وأوضحت الوزارة، أن التجربة أجريت قرب بلدة "متسبي رامون"، التي تشبه بيئة المريخ من حيث الطبيعة الجيولوجية والجفاف والأجواء الموحشة.

وقال أستاذ الطبيعة النووية، غاي رون، وهو أحد المشاركين، إن التجربة لم تهدف إلى البحث عن أساليب جديدة فيما يتعلق بمهمة مستقبلية للكوكب الأحمر فحسب بل زيادة الاهتمام العام، مضيفا أن "نصف المهمة كان يتعلق بالبحث والنصف الآخر عن التوعية. جزء كبير من هذا المشروع يتعلق بجذب الاهتمام العام واهتمام الطلاب بالفضاء".

وكان المشاركون يستكشفون مجالات مختلفة تتعلق بأي مهمة مستقبلية إلى كوكب المريخ بما في ذلك اتصالات الأقمار الصناعية والتأثيرات النفسية للعزلة وقياس الإشعاع والبحث عن دلائل على الحياة في تربته.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
#صحراء النقب
#المريخ
#الكوكب الأحمر

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