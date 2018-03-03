أقوى 10 زلازل فتكت بالبشر

أسفرت الزلازل العشرة الأولى الأكثر فتكا عبر التاريخ، عن سقوط أكثر من مليونين ونصف المليون إنسان حول العالم.

ووفقا لمعطيات المركز الأميركي للأبحاث الجيولوجية، فإن 9 من الزلازل العشرة وقعت في القارة الآسيوية، بينما العاشر في أمريكا الشمالية.

وتعتبر الصين الأولى على مستوى القارة، إذ تعرضت لـ 3 زلازل فتاكة، خلفت وراءها قرابة مليون و300 ألف ضحية.

كما شهدت إيران زلزالين مدمرين في القرن التاسع للميلاد، تسببا بمصرع قرابة 350 ألف شخص.

وفيما يلي تفاصيل الزلازل العشرة الأولى عبر التاريخ:

-زلزال "شينسي" بالصين عام 1556: يُعد الأكبر من حيث الخسائر البشرية عبر التاريخ؛ إذ تشير التوقعات إلى أن قوته بلغت 8 درجات على مقياس ريختر، وأنه أدى إلى مقتل أكثر من 830 ألف شخص.

كما خلف الزلزال دمارا هائلا على مساحة قدرها 840 كيلومتر مربع، في المنطقة الواقعة شمال غربي الصين، وقتل نحو 60 بالمائة من سكانها حسب التقديرات.

-زلزال "تانغشان" بالصين عام 1976: يعد ثاني أكبر الزلازل من حيث الخسائر البشرية عبر التاريخ والأول خلال القرن العشرين، حيث وقع في منطقة تانغشان، ووصلت قوته إلى 7.8 درجة، وأدى إلى مقتل 255 ألف شخص، بينما أهالي المنطقة إن عدد الضحايا أكبر من هذا الرقم بكثير.

وأُصيب جرّاء الزلزال نحو 800 ألف شخص، واستمر لمدة 10 ثواني دمر خلالها 180 ألف بناء.

-زلزال "حلب" شمالي سوريا عام 1138: لا تتوفر معلومات حول مدى قوته، إلا أنه أسفر عن سقوط أكثر من 230 ألف شخص، كما لا تتوفر معلومات حول مساحة المنطقة التي دمّرها أو عدد المصابين.

-زلزال جزيرة "سومطرة" الإندونيسية عام 2004: وبلغت قوته 9.1 درجات على مقياس ريختر، ووقع بعده مد أمواج "تسونامي" ضرب 14 دولة آسيوية وإفريقية مطلة على المحيط الهندي.

وبلغت حصيلة الزلزال والتسونامي حينها أكثر من 227 ألف ضحية، 50 ألف منهم في إندونيسيا وحدها، إلى جانب تدميره لمليون و700 ألف منزل.

-زلزال "هايتي" عام 2010: بلغت قوته 7 درجات، وأدى إلى مقتل أكثر من 222 ألف شخص، وإصابة نحو 300 ألف آخرين، كما دمّر حوالي 100 ألف منزل، ما تسبب في بقاء 1.3 مليون شخص بلا مأوى.

-زلزال منطقة "داغمان" شمالي إيران عام 856 ميلادي: أسفر عن مقتل مائتي ألف شخص، وبلغت قوته 7.9 درجات حسب التوقعات، جعلت منه الزلزال الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ البلاد.

-زلزال "هايويان" بالصين عام 1920: ويُعرف أيضا بزلزال "غانسو"، حيث وقع نتيجة انزلاق الأتربة، وخلّف وراءه حوالي مائتي ألف قتيل.

-زلزال مدينة "إردبيل" شمالي إيران عام 893: ولم تُعرف مدى قوته، إلا أنه أسفر عن مقتل ما يزيد عن 150 ألف شخص، وفقا التوقعات.

-زلزال منطقة "كانتو" جنوبي اليابان عام 1923: بلغت قوته 7.9 درجات، ما أسفر عن دمار كبير في العاصمة طوكيو، ومنطقة يوكوهاما (غرب)، ولقي خلالها حوالي 142 ألف شخص مصرعهم جراء الزلزال.

-زلزال "عشق آباد" عاصمة تركمانستان عام 1948، بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 110 آلاف شخص.