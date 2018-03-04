انهيار عقار تراثي أثناء ترميمه في مصر!

أوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية، اليوم الأحد، أن "عقارًا تراثيًا مكونًا من 5 طوابق، انهار اليوم بمحافظة بني سويف، وسط مصر، دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح".

وقال رئيس مدينة بني سويف محمود مغربي، أن "هيئة الآثار اعتبرت هذا العقار ضمن المباني التراثية، وسبق وصدر قرار بترميمه، لكنه انهار أثناء تصليبه (أولى مراحل الترميم)"، مشيرا إلى أنه "تم إخلاء مدرسة مجاورة وقطع الكهرباء والمياه والغاز عن المنطقة ومنع السيارات من المرور عقب تدخل قوات الحماية المدنية والبحث الجنائي، وتم فتح تحقيق حول الحادث".

والمباني التراثية هي المناطق ذات الملامح التاريخية المتميزة عمرانيًا ومعماريًا، ووفق القانون المصري تُعد المناطق ذات القيمة التراثية، وما يحيط بها من مبانٍ وميادين وحدائق وشوارع، مجموعة لا تتجزأ من تراثها العمراني المميز.