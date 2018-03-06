مساعٍ لإنقاذ آخر ذكر وحيد قرن أبيض من الانقراض

يقوم فريق عالمي من العلماء والمحافظين على البيئة والأنواع، بجهود لإنقاذ حياة آخر وحيد قرن أبيض شمالي في العالم، والموجود حاليا في كينيا، ليحموا هذا النوع من الانقراض بمساعدة اثنتين من إناث نفس الفصيلة.

ويخشى العلماء، أن يضطروا للجوء إلى "القتل الرحيم"، لِوحيد القرن الذكر المريض المسن، والذي يُطلقَ عليه اسم "سودان".

وأصبح "سودان" من المشاهير وجذب آلاف الزوار لموطنه في محمية "أول بيجيتا"، وسُمي "أكثر العزاب طلبا في العالم" في تطبيق تندر للتعارف بين الجنسين العام الماضي في فعالية جمع تبرعات.

ويتركز الاهتمام الآن على خطط لتخليق أجنة من هذا النوع عبر التخصيب في أنابيب لبويضات ابنته ناجين وحفيدته فاتو، اللتين من المرجح أن تستخرج بويضاتهما لأنهما غير قادرتين على التناسل بشكل طبيعي.

ويُعد سودان آخر ذكر وحيد قرن أبيض على الأرض ما يجعله الوحيد القادر على إنقاذ هذه الفصيلة من الانقراض.

ويعيش حاليا في محمية في كينيا حيث يحاول العلماء تزويجه لآخر أنثيين من الفصيلة نفسها، ومن المتوقع أن تكلف عملية الحفاظ على هذه الحيوانات من الانقراض ما بين 9 و 10 ملايين دولار أميركي.