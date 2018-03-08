الصين تعتزم إنشاء متنزه وطني للباندا العملاقة

بيّنت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الخميس، إن حكومة إقليم سيتشوان خصصت عشرة مليارات يوان، وهو ما يُعادلُ 1.58 مليار دولار، لإنفاقها خلال السنوات الخمس المقبلة لإنشاء متنزه وطني للباندا العملاقة على أن تبلغ مساحته ثلاثة أمثال مساحة متنزه يلوستون الوطني الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مجال التخطيط قوله إن المتنزه سيوفر الحماية لحيوانات الباندا في البرية بأقاليم سيتشوان وشانشي وقانسو في حين سيُسهم التمويل في تخفيف الفقر عن السكان المقيمين ضمن حدود المتنزه وتحسين البنية التحتية.

وقالت وزارة البيئة الصينية الشهر الماضي إنها وافقت على خطط 15 إقليما ومنطقة لوضع "خطوط حمراء" تحظر إقامة أي مشروعات للتنمية على أجزاء كبيرة من أراضيها بما في ذلك المستنقعات والغابات والمتنزهات الوطنية والمحميات.

والباندا العملاقة هي نوع من الأنواع المحمية من الانقراض، ويُظهر تقرير صدر عام 2007 أن الباندا العملاقة وصل عددها إلى 239 وهي التي تعيش في الأسر داخل الصين، و 27 خارجها، أما في البرية فهناك حوالي 1590 فرد يعيش في البرية، وهناك دراسة أجريت عام 2006 عن طريق تحليل الحمض النووي يقدر فيها أن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 2000 أو 3000. وتُظهرُ بعض التقارير أن عدد الباندا العملاقة في البرية آخذ في الارتفاع.