وفاة العالم الذي فك شفرة الجينوم البشري

توفي جون سولستون، العالم البريطاني الحائز على جائزة نوبل الذي ساعد في فك شفرة الجينوم البشري عن عمر 75 عاما.

وأكد أبحاث الجينوم البارز، "سانغر"، الذي كان سولستون يديره ذات يوم، اليوم الجمعة، وفاة العالم البريطاني.

وتخرج العالم من جامعة كامبريدج عام 1963، وقام بأبحاث الدكتوراه في كاليفورنيا قبل أن ينضم إلى مجموعة سيدني برينر في مختبر علم أحياء الجزيئات في جامعة كامبريدج، حيث تم التعرف على هيكل الحمض النووي للمرة الأولى. وعام 1990، نشروا خريطة الجينات للدودة الأسطوانية.

وعام 1992، عين سولستون مديرا لمركز سانغر، الذي أسس في كامبريدج ليقود المساهمة البريطانية في مشروع الجينوم البشري العالمي.

وتشارك جائزة نوبل في الطب عام 2002، لعمله المتعلق بكيفية تنظيم الجينات لتطوير الأعضاء وكيفية موت الخلايا.