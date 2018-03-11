تجسيدا للخيال العلمي: الذكاء الاصطناعي يستطيع الآن قراءة عقلك!

يبدو أن ما كُنا نعتبرهُ محض خيال، أثناء مشاهدتنا لأفلام الخيال العلمي، بدأ يشقُّ طريقه إلى النور بشكل فعلي، حيث أجرى فريق من الباحثين اليابانيين سلسلة تجارب هدفها إنشاء حل متكامل لتدريب الشبكة العصبية على تفسير التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي طريقة قادرة على قراءة عقل البشر، وفق ما أورده موقع "ذا نيكست ويب" التقني.

والرنين المغناطيسي الوظيفي هو فحص شبيه بالرنين المغناطيسي التقليدي، لكنه يتضمن أيضاً فحصاً لتغيرات تدفق الدم، ويمكن تفسير الصور المأخوذة من هذه الفحوصات بواسطة الذكاء الاصطناعي، و"ترجمتها" إلى تمثيل مرئي لما يفكر فيه الشخص الذي تم مسحه.

ويتوقع أن تكون لهذه التقنية الكثير من الاستخدامات السلبية والإيجابية، فالحكومات قد تستخدمها من أجل نزع بعض الحقوق من مواطنيها، كما يمكن للقضاء انتزاع دليل أكيد من المجرم.

وقد تسمح هذه الميزة بتطوير عالم الاتصالات، بحيث يمكن ترجمة موجات الدماغ من أجل التراسل، والتحكم في أجهزة المستقبل عن طريق التفكير، والكثير من الاستخدامات التي لم تكن ممكنة من قبل سوى في كتب وأفلام الخيال العلمي.

ويُعرّفُ الذكاء الاصطناعي، على أنه سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. ومن أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة، إلا أنَّ هذا المصطلح جدلي نظرا لعدم توفر تعريف محدد للذكاء.