من المقرر عرض حفرية هيكل عظمي لديناصور؛ نوعه غير معروف، للبيع في مزاد بباريس في حزيران.

ويتوقّع القائمون على المزاد إنه قد يصل سعره إلى 1.8 مليون يورو "2.22 مليون دولار".

وقال خبير الحفريات الذي يعمل مع دار أجوت للمزادات، إريك ميكيلر، إنه يعتقد أنه من الديناصورات اللاحمة، وهي فئة من الديناصورات ثنائية القدم لديها عظام مجوفة وأقدام بثلاثة أصابع.

وأضاف أنه بخلاف ذلك، لا يزال العلماء في حيرة ورصدوا اختلافه عن الأنواع المعروفة، حيث قال: "لا نعلم سوى ذلك".

والهيكل العظمي، الذي يبلغ طوله حوالي تسعة أمتار، مكتمل على غير العادة حيث إنه سليم بنسبة 70 بالمئة تقريبا، وهو معروض حاليا في مدينة ليون الفرنسية للمشترين المحتملين مثل المتاحف أو هواة جمع الحفريات حتى مزاد الرابع من يونيو حزيران ويقدر أن تتراوح قيمته بين 1.2 مليون و1.8 مليون يورو.

وعُثر عليه في وايومنج بالولايات المتحدة في 2013 وهو مملوك لرجل أعمال بريطاني لم يتم الكشف عن هويته.

وسيوضع في الطابق الأول من برج إيفل لبيعه. ويمكن للمشترين المحتملين المزايدة عليه باليورو أو بالعملة الرقميّة بيتكوين.