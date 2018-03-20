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قتل آخر حيوان ذكر من سلالة وحيد القرن الأبيض الشمالي

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 09:21

قتل آخر حيوان ذكر من سلالة وحيد القرن الأبيض الشمالي
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلن باحثون، اليوم الثلاثاء، أن آخر حيوان ذكر من سلالة وحيد القرن الأبيض الشمالي في العالم والمسمى "سودان" قد تم قتله إثر "مضاعفات مرتبطة بالعمر".

وقال بيان صادر عن منظمة "أول بيجيتا كونسيرفانسي" في كينيا إن وحيد القرن البالغ من العمر 45 عاما تم قتله قتلا رحيما، يوم أمس الإثنين، بعد أن "تدهورت حالته بشكل كبير"، ولم يعد قادرا على الوقوف، إذا ضعفت عضلاته وعظامه، وظهرت على جلده شقوق واسعة.

وكان وحيد القرن جزءا من جهد طموح لإنقاذ سلالات فرعية من الانقراض بمساعدة اثنتين لا تزالا على قيد الحياة.

يشار إلى أنه قد ولد آخر وحيد قرن أبيض شمالي ذكر في السودان، ونقل إلى حديقة حيوانات تشيكية، ثم نقل إلى كينيا في عام 2009. ووصفه القائمون على رعايته بأنه "وديع".

وقالت المنظمة إن وحيد القرن "ساهم بشكل كبير في بقاء نوعه حيث أنجب اثنتين ... بالإضافة إلى ذلك، تم جمع مواده الوراثية أمس، ويمنح الأمل لمحاولات مستقبلية لاستنساخ وحيد القرن الأبيض الشمالي من خلال تكنولوجيات خلوية متقدمة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#وحيد القرن الأبيض الشمالي

من عرب 48

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