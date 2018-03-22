اكتشاف منطقة غامضة بالبحر الكاريبي تحوي أسماكًا غير معروفة

اكتشف فريق من الباحثين منطقة غامضة في البحر الكاريبي، تحوي شعاب مرجانية وأنواعًا عديدة غير معروفة من الأسماك، واعتبر الباحثون أنهم عثروا على ما وصفوه بالكنز البيئي، إذ لك تكن المنظومة البيئية الموجودة هناك معروفة لهم من قبل.

وتأثر الباحثون، الذين يوثقون هذه الأنواع الجديدة، بالنظام البيئي الفريد الذي صادفوه، واقترحوا اسما جديدا له هو "المنطقة الراريفوتية" (rariphotic zone).

وتقع المنطقة الجديدة على عمق بين 130 و309 أمتار تحت سطح البحر قبالة ساحل كوراكاو في جنوب البحر الكاريبي، وتضم العديد من الأسماك التي ترتبط بالأنواع الموجودة على الشعاب المرجانية والتي لم يكن يعتقد أنها تظهر في مثل هذا العمق.

وعلى الرغم من أن العلماء استفاضوا في اكتشاف الشعاب المرجانية فإن المياه العميقة المحيطة فيها لم تحظ مطلقا بمثل هذا الاهتمام.

وقال عالم الأحياء البحرية في معهد أبحاث سميشسونيان المداري والشريك المؤلف للدراسة الجديدة التي توثق هذه الاكتشافات، الدكتور روس روبرتسون، إن "واحدا من كل خمسة أسماك نجدها في الراريفوتية الكاريبية هو نوع جديد".

وكان المستكشفون يتجاهلون إلى حد كبير الأنظمة البيئية للشعاب المرجانية التي تقع تحت المنطقة الميسوفوتية (mesophotic zone)، وهي أقصى عمق يمكن للشعاب المرجانية المدارية أن تظل فيه على قيد الحياة.

وبتحديد هذه المنطقة الجديدة موطنا لمجموعة فريدة من المخلوقات، يأمل العلماء أن يتمكنوا من إثارة الاهتمام في جزء غير مستكشف من بحار العالم.