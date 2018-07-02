منطقة "غوبكلي تبه" التركية ضمن قائمة التراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" منطقة "غوبكلي تبه" الأثرية، في ولاية شانلي أورفة، جنوبي تركيا، في قائمة التراث العالمي.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، أمس الأحد، أن الاجتماع الـ42 للجنة التراث العالمي، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، وافق على ضم منطقة "غوبكلي تبه" التراثية، لقائمة التراث العالمي.

وأوضح البيان أن غوبكلي تبه، كانت مدرجة منذ 2011، في القائمة المؤقتة للتراث العالمي، وتضم أقدم مجموعة من المباني الصخرية في منطقة شمال مابين النهرين، ويمتد تاريخها إلى ما قبل 11 ألف عام.

وأشار إلى أن دخول غوبكلي تبه، إلى القائمة يرفع عدد المواقع التركية المدرجة في قائمة التراث العالمي إلى 18 موقعا.

واكتشفت منطقة "غوبكلي تبه" عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأميركية، واستمرت أعمال الحفر والبحث بها نحو 54 عاما.

وفي عام 1995، تم اكتشاف العديد من الآثار، بينها رسوم وأشكال حيوانية تعود للعصر الحجري الحديث، وأطلال معبد غوبكلي تبه الذي يعد من أقدم دور العبادة في العالم؛ حيث أنه أقدم من أهرامات مصر وآثار ستونهنج الموجودة جنوب غرب بريطانيا، بنحو 7 آلاف و500 عام.