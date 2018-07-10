العلماء يكتشفون أول لون في التاريخ: ما هو؟

خلص باحثون إلى أن اللون الزهري الفاتح هو أقدم الألوان التي ظهرت على كوكب الأرض، وتم استخراجه من الصخور في باطن الأرض تحت رمال الصحراء الكبرى في أفريقيا.

واكتُشف اللون الأقدم في السجل الجيولوجي للكرة الأرضية، على يد الباحثة في جامعة أستراليا الوطنية، الدكتورة نور غينلي، من خلال دراساتها الجيولوجية.

ويعود أصل اللون الزهري إلى ما يزيد عن 1.1 مليار عام، ونتج عن إفرازات كائنات حية غابرة كانت تسكن أحد المحيطات الذي تلاشى منذ زمن طويل.

وقالت غينلي في بحثها إنه " أُنتجت الصبغة الزهرية الفاتحة بواسطة جزيئات من مادة الكلوروفيل التي تم أفرزتها كائنات حية ضوئية قديمة كان تعيش في محيط قديم، اختفى منذ فترة طويلة".

واستُخرجت الصبغة من صخور سوداء بحرية تم سحقها حتى أصبحت مسحوقًا، وتم أخذها من مناطق أسف سطح الأرض في حوض تاوديني في موريتانيا في غرب أفريقيا.

واعتبرت الدراسة أن اللون الزهري الفاتح هو أقدم بـ500 مليون عام من آخر لون تم اكتشافه وتسجيله في السجل الجيولوجي.

ولفتت غينلي، إلى أنه عندما تركيز المسحوق، يُمكن أن يتراوح لونه من الأحمر الغامق كالدم، إلى اللون الأرجواني الغامق.