استخراج حفرية لأقدم ديناصور من سلالة "سوربورد"

بعد استخراجهم حفريةً لديناصور من فصيل لينغوولونغ شينكي، وهو عضو قديم بمجموعة (سوروبود) المعروفة من الديناصورات آكلة العشب والتي اشتهرت بأعناقها وأذيالها الطويلة ورؤوسها الصغيرة وسيقانها الشبيهة بالأعمدة، من منحدر تلٍّ في شمال غرب الصين، يعيد العلماء تفكيرهم في تاريخ السلالة التي أنجبت أكبر الحيوانات التي ظهرت على الأرض على الإطلاق.

والمعروف عن ديناصور لينغوولينغ أنه عاش قبل نحو 174 مليون عام، أي في العصر الجوراسي، ويعني اسمه "التنين المذهل من لينغوو"، و"لينغوو" هي المدينة الأقرب لموقع رصد الحفرية، التي وجدها مزارع أثنتاء رعيه للغنم.

وفي الدراسة التي نشرت حول الحفرية في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" العلمية، كتب عالم الحفريات وقائد فريق البحث، شينغ شو، أنّ العلماء استخرجوا عظاما تخص ما بين ثمانية وعشرة ديناصورات من نفس الفصيل يصل طول أكبرها إلى 17.5 متر.

ويعرف ديناصور لينغوولينغ كأقدم نوع معروف من سلالة ديناصورات السوربورد، ويشتهر بسمات من ضمنها العنق الطويل مقارنةً بأطوال الأنواع الأخرى من السوربورد، كما يعتقد أنه اعتمد في غذائه على النباتات القصيرة الناعمة التي تناسب أسنانها، على غرار أنواع وأعضاء أخرى من الفصيل.

وينتمي لينغوولونغ لمجموعة فرعية من السوروبود كان يعتقد في السابق أنها لم تظهر في شرق آسيا لأنها تطورت بعد انفصال تلك المنطقة عن قارة بانجيا القديمة. وأضاف شو، في تعليقه على الاستنتاجات التي توصل إليها البحث، أنّ "اكتشفاتنا تشير إلى أن شرق آسيا كان لا يزال متصلا بقارات أخرى في ذلك الوقت".