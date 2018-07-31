المريخ يقترب من الأرض منتصف الليل

من المتوقع أن يقترب كوكب المريخ، اليوم الثلاثاء، إلى أقرب مسافة ممكنة من الكرة الأرضية خلال الـ15 عاما الأخيرة.

وسيكون كوكب المريخ على بعد 38.5 مليون كيلومتر فقط من كوكب الأرض.

ومن المتوقع أن يظهر الكوكب الأحمر الليلة بين منتصف الليل وحتى الساعة الواحدة من الفجر، بالتوقيت المحلي، بلون ساطع يمكن تمييزه بسهولة إلى جانب القمر.

يشار إلى أن أدنى مسافة بين الكرة الأرضية والمريخ تصل إلى 33.9 مليون كيلومتر. وبالنظر لكون الكوكبان يدوران في مسارات بيضوية فإنهما في غالبية الوقت بعيدان عن بعضهما البعض. ويحصل التقارب بينهما مرة كل 15 إلى 17 عاما.

وكانت المرة الأخيرة التي اقترب فيها المريخ من الأرض في العام 2003، حيث كان على بعد 34.6 مليون كيلومتر. ومن المتوقع أن يحصل مثل هذا التقارب مرة أخرى في العام 2287.

كما يتوقع أن يكون المريخ على بعد 38.6 مليون كيلومتر في العام 2020.

يشار إلى أن المريخ يعرف أيضا باسم الكوكب الأحمر بسبب لونه المائل إلى الحمرة، وهو الكوكب الرابع في المجموعة الشمسية، والأقرب إلى الأرض.

يبلغ قطره 6800 كيلومتر، وهو بذلك يساوي نصف قطر الكرة الأرضية، كما أنه ثاني أصغر كواكب المجموعة الشمسية بعد عطارد. ويدور حول الشمس في مدار يبعد عنها نحو 228 مليون كيلومتر.

تبلغ درجة حرارة المريخ العليا 27 درجة مئوية، أما درجة الحرارة الصغرى فتصل إلى 133 درجة تحت الصفر.

وللمريخ قمران، الأول يسمى "ديموس" أي الرعب باللغة اليونانية؛ والثاني "فوبوس" أي الخوف.