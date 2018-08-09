علماء يعثرون على هيكل عظمي عمره 7 آلاف عام بالمكسيك

أفضت أعمالُ تنقيب في مغارة "بويول" في منطقة "توكوتالبا" بمقاطعة تاباسكو في المكسيك، إلى العثور على 3 هياكل عظمية يراوح عمرها بين 4 و7 آلاف سنة لبشر ينتمون إلى حضارة المايا، بحسب قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس.

وأوضح عالم الآثار ألبيرتو مارتوس، أن علماء آثار، عثروا خلال أعمال تنقيب، على 3 هياكل بشرية أحدها عمره 7 آلاف سنة، في ما عمر الهيكلين الآخرين 4 آلاف سنة، مُشيرًا إلى أن الهياكل العظمية الثلاثة تعود لحضارة المايا، وتم عرضها في العاصمة مكسيكو.

وقال إن المغارات كانت تستخدم أماكن للاحتفالات والمراسم إبان حضارة المايا، التي امتدت حضارتُها في جزء كبير من منطقة وسط أميركا التي تُعرف حاليا بغواتيمالا، وبليز، والهندوراس والسلفادور، وفي نطاق خمس ولايات جنوبية بالمكسيك، وهي: تشياباس، وكامبيتشي، ويوكاتان، وتاباسكو، وكينتانا.

يُذكر أن حضارة المايا تأسست في البداية خلال فترة ما قبل الكلاسيكية (2000 ق.م ـ 250 م)، ووصل العديد من مدن المايا إلى أعلى مستوى لها من التطور خلال الفترة الكلاسيكية (250 م ـ 900 م)، واستمرت خلال ما بعد الكلاسيكية حتى وصول الغزو الإسباني.

وتُعدّ حضارة المايا، إحدى الحضارات التي وصلت إلى مستويات متطورة في الفلك والرياضيات والعمارة والفنون.