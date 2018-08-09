  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم

علماء يعثرون على هيكل عظمي عمره 7 آلاف عام بالمكسيك

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 20:41

علماء يعثرون على هيكل عظمي عمره 7 آلاف عام بالمكسيك
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أفضت أعمالُ تنقيب في مغارة "بويول" في منطقة "توكوتالبا" بمقاطعة تاباسكو في المكسيك، إلى العثور على 3 هياكل عظمية يراوح عمرها بين 4 و7 آلاف سنة لبشر ينتمون إلى حضارة المايا، بحسب قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس.

وأوضح عالم الآثار ألبيرتو مارتوس، أن علماء آثار، عثروا خلال أعمال تنقيب، على 3 هياكل بشرية أحدها عمره 7 آلاف سنة، في ما عمر الهيكلين الآخرين 4 آلاف سنة، مُشيرًا إلى أن الهياكل العظمية الثلاثة تعود لحضارة المايا، وتم عرضها في العاصمة مكسيكو.

وقال إن المغارات كانت تستخدم أماكن للاحتفالات والمراسم إبان حضارة المايا، التي امتدت حضارتُها في جزء كبير من منطقة وسط أميركا التي تُعرف حاليا بغواتيمالا، وبليز، والهندوراس والسلفادور، وفي نطاق خمس ولايات جنوبية بالمكسيك، وهي: تشياباس، وكامبيتشي، ويوكاتان، وتاباسكو، وكينتانا.

يُذكر أن حضارة المايا تأسست في البداية خلال فترة ما قبل الكلاسيكية (2000 ق.م ـ 250 م)، ووصل العديد من مدن المايا إلى أعلى مستوى لها من التطور خلال الفترة الكلاسيكية (250 م ـ 900 م)، واستمرت خلال ما بعد الكلاسيكية حتى وصول الغزو الإسباني.

وتُعدّ حضارة المايا، إحدى الحضارات التي وصلت إلى مستويات متطورة في الفلك والرياضيات والعمارة والفنون.

 


#المكسيك
#أعمال تنقيب
#علماء آثار

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي يُشكل تحديا للأمن الإلكتروني
الاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي يُشكل تحديا للأمن الإلكتروني

2018-08-09

شركة "بي إم دبليو" ستسحب أكثر من 323 ألف سيارة بأوروبا
شركة "بي إم دبليو" ستسحب أكثر من 323 ألف سيارة بأوروبا

2018-08-08

ألمانيا ستطرح سيارات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في 2019
ألمانيا ستطرح سيارات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في 2019

2018-08-08

الأكثر قراءة

الاحتلال يقصف بغزة: 3 شهداء منهم امرأة حامل

الاحتلال يقصف بغزة: 3 شهداء منهم امرأة حامل

2018-08-08
سورية: أسماء الأسد مُصابة بالسّرطان

سورية: أسماء الأسد مُصابة بالسّرطان

2018-08-08
حالة تأهب في غلاف غزة: إغلاق شوارع وحماس تخلي مواقع

حالة تأهب في غلاف غزة: إغلاق شوارع وحماس تخلي مواقع

2018-08-08
نتنياهو تغيب: جلسة هزيلة للكنيست حول

نتنياهو تغيب: جلسة هزيلة للكنيست حول "قانون القومية"

2018-08-08
رشيدة طليب... أوّل فلسطينية تقترب من الكونغرس الأميركي

رشيدة طليب... أوّل فلسطينية تقترب من الكونغرس الأميركي

2018-08-08