  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم

الشهب تتساقط بكثافة فوق سماء البوسنة

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 16:01

الشهب تتساقط بكثافة فوق سماء البوسنة
(pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

دخل وابل من الشهب السماوية الذي يرى بالعين المجرّدة الغلاف الجوّي وأضاء سماء شرقي البوسنة مساء السبت, وكانت هذه فرصة سنحت لهواة مراقبة النجوم لمشاهدة العرض.

وقال عضو المجموعة الدوليّة للمهتمين برصد الأجرام السماويّة البوسنيّ ميراليم مهيتش والذي شاهد العرض الطبيعي في منطقة ساند بيراميدز، قرب بلدة فوتشا ”أعتقد أن على الجميع مشاهدة ذلك".

تعرف هذه الشهب باسم "شهب البرشاويات" حيث تتساقط في زخات كثيفة في أغسطس/آب وتكون الفرصة سانحة لمشاهدتها بوضوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في المناطق المعزولة الخالية من التلوث الضوئي.

وتظهر هذه الشهب لدى مرور الأرض بجانب مخلّفات من حطام المذنب سويفت تتل/109بي الذي اكتشف عام 1862.

وتُعدّ الشهب أجزاء من الصخور والغبار ، التي تدخل الغلاف الجوي للأرض فترتفع درجة حرارتها وتتوهج حيث يتبخر أغلبها لدى نزوله لكن أحيانًا ينفجر بعضها.

وقال عضو جمعية سراييفو أورايون الفلكية، محمد مؤمنوفيتش، لـ"رويترز" إنّ ”الهلال هذا العام في أيامه الأولى وبالتالي ضوء القمر لن يعيق الرؤية لذلك سنتمكن من رؤية مئة شهاب في الساعة تقريبا".

 


#شهب
#البوسنة
#السماء
#مراقبة السماء
#شهب البرشاويات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتفليكس تُراهن على كوميديا الـ"ستاند أب"
نتفليكس تُراهن على كوميديا الـ"ستاند أب"

2018-08-13

تطوير تقنية تُشخص حالة العيون أفضل من الأطباء الأكثر خبرة
تطوير تقنية تُشخص حالة العيون أفضل من الأطباء الأكثر خبرة

2018-08-13

ناسا تُطلق مسبارها إلى الشمس
ناسا تُطلق مسبارها إلى الشمس

2018-08-12

الأكثر قراءة

باقة الغربية: جنازة مهيبة لضحية جريمة القتل

باقة الغربية: جنازة مهيبة لضحية جريمة القتل

2018-08-13

"قانون القومية"، "وثيقة الاستقلال" وتزوير التاريخ

2018-08-13
إضراب في باقة: خطوات تصعيدية ضد العنف والجريمة

إضراب في باقة: خطوات تصعيدية ضد العنف والجريمة

2018-08-13
مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

مصرع عاملين في ورشة بناء قرب كفر قاسم

2018-08-13
نتنياهو يلتقي السيسي سرا

نتنياهو يلتقي السيسي سرا

2018-08-13