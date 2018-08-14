الشهب تتساقط بكثافة فوق سماء البوسنة

دخل وابل من الشهب السماوية الذي يرى بالعين المجرّدة الغلاف الجوّي وأضاء سماء شرقي البوسنة مساء السبت, وكانت هذه فرصة سنحت لهواة مراقبة النجوم لمشاهدة العرض.

وقال عضو المجموعة الدوليّة للمهتمين برصد الأجرام السماويّة البوسنيّ ميراليم مهيتش والذي شاهد العرض الطبيعي في منطقة ساند بيراميدز، قرب بلدة فوتشا ”أعتقد أن على الجميع مشاهدة ذلك".

تعرف هذه الشهب باسم "شهب البرشاويات" حيث تتساقط في زخات كثيفة في أغسطس/آب وتكون الفرصة سانحة لمشاهدتها بوضوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في المناطق المعزولة الخالية من التلوث الضوئي.

وتظهر هذه الشهب لدى مرور الأرض بجانب مخلّفات من حطام المذنب سويفت تتل/109بي الذي اكتشف عام 1862.

وتُعدّ الشهب أجزاء من الصخور والغبار ، التي تدخل الغلاف الجوي للأرض فترتفع درجة حرارتها وتتوهج حيث يتبخر أغلبها لدى نزوله لكن أحيانًا ينفجر بعضها.

وقال عضو جمعية سراييفو أورايون الفلكية، محمد مؤمنوفيتش، لـ"رويترز" إنّ ”الهلال هذا العام في أيامه الأولى وبالتالي ضوء القمر لن يعيق الرؤية لذلك سنتمكن من رؤية مئة شهاب في الساعة تقريبا".