الصين تستخدم مُركّبًا كيماويًا محظورًا يضرُّ بالأوزون

كشفت دراسة عمل عليها خبراء من أميركا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وسويسرا وأستراليا أن الصين ما زالت مستمرة في استخدام المركب الكيماوي الضار بطبقة الأوزون "رباعي كلوريد الكربون" رغم حظر استخدامه عالميا، بحسب ما أورد وكالة "الأناضول".

وأكدت صحيفة "لايف ساينس" الإلكترونية، أنه تم التأكُّد من انتشار سائل "رباعي كلوريد الكربون" شرق الصين، والذي يؤدّي إلى تآكل طبقة الأوزون.

ولكي يصل فريق البحث إلى النتائج أجرى في هذا الصدد، دراسة للمعطيات التي تمّ جمعها عبر أجهزة الاستشعار بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى دراسة نموذجين يحددان حركة الغازات في الغلاف الجوي.

بدوره، قال المشرف على الدراسة، مارك لونت، "أثبتت دراساتنا بأن رباعي كلوريد الكربون المنتشر في شرق آسيا هو المسؤول عن الكميات الكبيرة من الانبعاثات العالمية".

وقال لونت إن انبعاثات رباعي كلوريد الكربون في الصين بعد 2012، زادت عمّا كانت عليه مقارنة بالسنوات ما قبل العام المذكور، موضحًاىأن كميّة المواد المنتشرة والضارة بطبقة الأوزون بلغت وفق الدراسة التي أجريت 44 طنا.

وأضاف: "تبين أنّ نصف الانبعاثات الضارة التي سٌجّلت ما بين أعوام 2009 و2016 قادمة من الصين وحدها".

يُذكرُ أنّ صحيفة "نيويورك تايمز"، كانت قد أفادت في دراسة نشرتها قبل أشهر باستخدام المصانع في الصين لمركب كيماوي يضر بطبقة الأوزون، التي تحمي العالم من أشعة الشمس فوق البنفسجية.