ارتفاع احتمال حدوث ظاهرة "إل نينيو" هذا الشتاء إلى 80%

أعلن مركز التنبؤ المناخي الأميركي، اليوم الخميس، أن احتمال حدوث ظاهرة "إل نينيو"، التي تؤدي لارتفاع متوسّط درجات الحرارة، واستمرارها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، خلال الشتاء القادم، ارتفع إلى 80%، بعد أن كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن وصول الاحتمال إلى 70%.

كذلك توقّع المركز التابع للحكومة الأميركية، أن تكون نسبة تشكّل الظاهرة خلال الربيع المقبل في عام 2019، بين 55% و60%، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

فما هي ظاهرة "إل نينيو" إذًا؟

"إل نينيو" هي ظاهرة مناخيّة تتسم بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ عن معدلاتها، وانتقال كتل كبيرة الحجم من غرب مياه المحيط الحارة إلى شرقه، وبالتالي حدوث تغير في درجات الحرارة يصحبه عدد من الاضطرابات.

وجاء استخدام مصطلح "إل نينيو" الذي يعني بالإسبانية "الطفل" نسبة إلى المسيح، بعدما استعمل هذا المصطلح الصيادون على سواحل بيرو والإكوادور، للدلالة على التيار الدافئ في المحيط الهادئ، وما يصحبه من اضطرابات، من بينها الأمطار التي تعرقل رحلات صيدهم.

وهناك ظاهرة مماثلة لـ"إل نينيو" في التأثيرات، ولكن مختلفة عنها في أسباب الحدوث، تسمى "إل نينا"؛ وتحدث نتيجة انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها في المحيط الهادئ.

وتوضح الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن ظاهرة الـ"إل نينا" توثر غالبًا على المنطقة العربية، وتشير إلى أن "إل نينا" يسفر عنها ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار في مناطق المشرق العربي، ولكن يحدث العكس في مناطق المغرب العربي حيث تزداد الأمطار وتنخفض الحرارة عن معدلاتها.

وذكر موقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنّ أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يمكن أن تتأثر جراء ظاهرة "إل نينيو" هو قطاع الزراعة، إذ يهدّدها الجفاف الذي تتسبّب به الظاهرة بالدرجة الأولى، ولكن الأمطار والفيضانات وتغيّرات درجات الحرارة التي يمكن أن تسببها الظاهرة، يمكن أن تؤدي إلى تفشي الأمراض الحيوانية، بما في ذلك الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وكذلك الآفات النباتية وحرائق الغابات.