تونس تبدأ إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح

أعلنت تونس اليوم الخميس، عن بدئها إنتاج 120 ميغاوات من الطاقة المتجددة، وهي طاقة الرّياح والطّاقة الشّمسيّة، لتبدأ بهذه الخطوة مشوارها نحو إنتاج ألف ميغاوات من الكهرباء بالطّاقة المتجدّدة، حتّى عام 2020، بحسب ما قاله رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.

وجاءت تصريحات الشاهد في مؤتمر صحفيٍّ في العاصمة تونس، على هامش تسليم موافقات مبدئية لشركات ستبني محطات إنتاج كهرباء من الرياح، حيث قال إنّ تونس ستنتج 1000 ميغاوات من الطاقة المتجددة بما يعادل 25% من الاستهلاك الوطني للطاقة، بقيمة 2.5 مليار دينار (836 مليون دولار) متوقعة.

وأوضح رئيس الحكومة أنّه بحلول 2020 ستنتج تونس 25% من حاجاتها من الطاقة عبر الطاقات المتجددة، وستكون بحدود 35% بحلول 2030.

وأضاف الشاهد أن بلاده بدأت، الخميس، إنتاج 120 ميغاوات من طاقة الرياح، باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون دينار (133.7 مليون دولار)، معتبرًا أنّ هذه مشاريع مهمة لمواجهة العجز الطاقويّ؛ إذ يعدّ عجز الطاقة أحد أسباب تنامي عجز الميزان التجاري في تونس، البالغ 6.34 مليارات دولار خلال 2018، صعودًا من 5.19 مليارات دولار في 2017.

وتنتج تونس يوميًّا 45 ألف برميل نفط، لا تغطي سوى 40% من احتياجاتها؛ وتمثل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 3% من مجموع الإنتاج، وفق إحصائيات رسمية.