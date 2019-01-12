خليفة نيوتن.. وفاة عالم الرياضيات مايكل عطية

توفي أمس الجمعة عالم الرياضيات والحائز على أهم جائزتين في هذا المجال بالعالم، لبناني الأصل مايكل عطية، عن عمر يناهز الـ89 عامًا. وعرف عن عطية دمجه الرياضيات والفيزياء بطريقة لم يعهدها العالم إلا في زمن إسحاق نيوتن.

وأعلن المجتمع الملكي في لندن وفاته، دون الإدلاء عن ظروف الوفاة.

وكان د. عطية بروفيسورا بدرجة الشرف في كلية الرياضيات بجامعة إدنبرغ قبل أن يتقاعد منها. وهو أحد واضعي أسس نظرية "توبولوجيكال كي ثيوري" الأساسية في طوبولوجيا الجبر. وله إسهامات في نظرية المجال الكمي.

ولد عطية في 22 نيسان/ أبريل من العام 1929 في لندن، لأم إسكتلندية وأب لبناني. والتقى والداه عندما كان أبوه يدرس في جامعة أكسفورد. وانتقلت عائلته إلى السودان، حيث كان أبوه إدوارد عطية يعمل ضابطًا دبلوماسيًا للسلطات البريطانية الاستعمارية في أفريقيا.

بعمر الـ12 عاما، درس عطية في مدرسة فيكتوريا في القاهرة، حيث درس هناك طلاب من العديد من القوميات في العالم. وفي جيل الـ16 عاد إلى أنجلترا مع عائلته. ودرس في جامعة كامبردج لقبه الأول والثاني، وحاز على درجة الدكتوراة من جامعة ترنيتي عام 1955.

وحصل عطية على أهم جائزتين في عالم الرياضيات "ذي فيلدز ميدال" في العام 1966، وجائزة "ذي أبيل" الموازية لجائزة "نوبل" في العام 2004، كما وحاز العديد من العلماء في مجاله على جوائز استنادا على إنجازاته في الرياضيات.

وعمل عطية في مجال السلام العالمي، في منظمة "بوغواش" التي تنظم مؤتمرات حول العلوم وقضايا العالم، وحاول نزع فتيل الحرب النووية بين الهند وباكستان. كما وعمل رئيسا للمجتمع الملكي، ومن خلال منصبه انتقد البرنامج النووي البريطاني، وقال إنه تضييع خطير للموارد العلمية.

ونعت مؤسسة الرياضيات في جامعة أكسفورد عطية، وعبّرت عن أسفها لفقدانه، وعدّدت مناقبه.