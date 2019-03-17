عيبٌ برمجيّ يستنزف بطارية "غالاكسي إس 10" الجديد

اشتكى عدد من مالكي هاتف سامسونج الأحدث، "غالاكسي إس 10"، والذي بدأت الشركة الكورية طرحه للبيع في وقت سابق من شهر آذار/ مارس الجاري، من وجود عيب في الجهاز يؤدي إلى استهلاك ونفاد طاقة البطارية بسرعة، ولكن يبدو أن المشكلة محصورة في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية تُعنى بالتكنولوجيا.

وتعملُ شاشة الهاتف الجديد لوحدها، حتى وإن كان في الجيب أو في حقيبة، ما إلى استنزاف البطارية بشكل مستمر حيث أن الشاشة تشتغل أكثر مما يجب، وفق ما قاله مستخدمون.

وذكر موقع "ريديت" أن أحد مُستخدمي الجهاز الحديث قال: "أُبقي هاتفي في جيبي والشاشة باتجاه ساقي (لأن ساقي أقل عرضة لإتلاف الشاشة)"، مضيفًا: "المشكلة الوحيدة في ذلك هي أنني بدأت أشعر باهتزازات رفض بصمة الأصبع أثناء وجود الهاتف في جيبي".

وقام مستخدم آخر، يُعاني من ذات المشكلة، بتنشيط ميزة النقر للتشغيل، وقال: "لم أشاهد هذا في هاتف سامسونج من قبل. الآن لدي أحدث ما تقدمه سامسونج ولكن لا يعمل بشكل صحيح"، مضيفًا: "ساقي من خلال نسيج (السروال) تنقر على الهاتف وتفتحه".

وتكمن المشكلةُ بحسب معظم الشاكين، في استنزاف البطارية بشكل مستمر، إذ أن الشاشة تشتغل أكثر مما يجب، كما أن ميزة "انقر للتشغيل" تقوم بتشغيل الكاميرا في بعض الأحيان، وبالتالي تستهلك كمية أكبر من الطاقة لأن مجموعة كبيرة من المستشعرات يتم تنشيطها لاحقًا لأن الجهاز يعتقد أنه يعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة والصعبة.

وبيّنت التقارير التي نُشرت من عملاء في الولايات المتحدة، أن المشكلة التي يمكن أن تُحل مبدئيًا بتعطيل ميزة "انقر للتشغيل"، لا تؤثر على جميع مالكي هاتف، ما يشير إلى أن الخطأ يمثل مشكلة برمجية تتعلق بتلك المنطقة الجغرافية فحسب.

وكان سامسونج قد أطلقت في شهر شباط/ فبراير الماضي ثلاثة أجهزة من "غالاكسي أس 10"، بثلاث نسخ مختلفة، ترتكز على مواصفات أساسية مشتركة بين ثلاثتها، ليضع الإعلان عن هذه الأجهزة المستهلكين أمام خيارات مربكة.

وأعلنت الشركة مع إطلاق تسويق الأجهزة الثلاثة عن جهاز "غالاكسي أس 10 5جي" و"غالاكسي فولد" القابل للطيّ، واللذين من المُقرّر أن تطلقهما الشركة للتسويق في نيسان/ أبريل المقبل.