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مصر: بدء أول عملية ترميم لتابوت توت عنخ أمون المذهب

تاريخ النشر: 04/08/2019 - 18:10

مصر: بدء أول عملية ترميم لتابوت توت عنخ أمون المذهب
(أ ب)
عرب ٤٨

شرعت السلطات المصرية بأول عملية ترميم لتابوت الفرعون الشهير توت عنخ أمون والمغطى بالذهب، قبيل افتتاح البلاد للمتحف الكبير الجديد العام المقبل، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وقال وزير الآثار، خالد العناني، اليوم الأحد إن العمل على التابوت الخارجي المذهب المصنوع من الخش، سيستغرق ثمانية أشهر على الأقل، مبينا أن حالة الحفظ كانت "سيئة للغاية".

وفسر العناني سوء حالة الحفظ بأن "لم يخضع للترميم مطلقا منذ عام 1922، عندما اكتشف الأثري البريطاني هوارد كارتر المقبرة التي كانت سليمة تماما، وكنوز الملك بداخلها".

وظل النعش في المقبرة حتى تموز/ يوليو الماضي، عندما نقل للمتحف المصري الكبير الجديد الذي يبنى قرب أهرامات الجيزة.

وتولى توت عنخ أمون العرش وهو في التاسعة وحتى وفاته في سن الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#عملية ترميم لتابوت
#الفرعون الشهير
#توت عنخ أمون
#المغطى بالذهب

من عرب 48

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