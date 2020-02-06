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كوك تحطّ على الأرض بعد 328 يومًا في الفضاء

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 18:11

كوك تحطّ على الأرض بعد 328 يومًا في الفضاء
كريستينا كوك (أ ف ب)
عرب ٤٨ / رويترز

حطّت على الأرض رائدة الفضاء الأميركيّة كرستينا كوك، التي توّلت قيادة أوّل مهمة نسائية خالصة للسير في الفضاء خلال العام السابق، اليوم الخميس، بعد أن أقامت هناك لفترة تعتبر قياسيّة على متن محطة الدولية منهية بذلك مهمة حافلة قد تقدم معلومات مهمة بشأن السفر في الفضاء البعيد.

وأظهر بث مباشر من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، هبوط كبسولة من نوع سويوز في قازاخستان وعلى متنها ثلاثة رواد منهم كوك البالغة من العمر 41 عامًا بعدما أمضت 328 يومًا في المحطة المدارية الدولية.

وكان برفقة كوك كل من رائد الفضاء الأوروبي لوكا بارميتانو والروسي ألكسندر سكفورتسوف.

وكسرت مهمة كوك الفضائية الرقم القياسي لأطول مدة تقضيها امرأة في الفضاء بشكل متواصل متجاوزة بذلك رقم رائدة الفضاء بيجي ويتسون من إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا".

كما وحققت كوك أيضا إنجازًا بارزًا للمرأة بمهمة سير فضائي دورية نسبيًا مع زميلتها في ناسا جيسيكا ماير في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتسجلا بذلك المرة الأولى لخروج امرأتين معًا في نفس الوقت في مهمة خارج المحطة.

وقالت ناسا، إن رواد الفضاء في المحطة الدولية أنجزوا إجمالًا 227 مهمة سير فضائي للصيانة، شاركت رائدات في نحو 24 منها. وقامت كوك وماير بمهمتين أخريين للسير في الفضاء معًا في كانون الثاني/ يناير.

وذكرت ناسا أن بعثة كوك المطوّلة ستمد الباحثين ببيانات مطلوبة بشدة لمعرفة كيفية تأثير انعدام الجاذبية والأشعة الفضائية على جسد المرأة في رحلات الفضاء طويلة الأمد.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كوك
#ناسا
#فضاء
#هبوط
#جاذبية

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