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اكتشاف نوع ديناصورات جديد عاش قبل 90 مليون سنة

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 16:32

اكتشاف نوع ديناصورات جديد عاش قبل 90 مليون سنة
أثناء فحص العلماء لحفرية قي وقت سابق (أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨

اكتشف علماء بقايا نوع جديد لديناصورات صغيرة الحجم، عاشت في باتاغونيا قبل 90 مليون سنة، وذلك خلال أعمال كانوا يقومون بها في وسط الأرجنتين، حيث عثروا على متحجّرات في ريو نيغرو وفقا لما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأطلق العلماء "ترالكاصوروس كويي" على هذا النوع من الديناصورات نسبة إلى هضبة إل كوي حيث اكتشفت البقايا، والتي عثرت عليها وكالة الكشف العلمي التابعة لجامعة ماتانزا الوطنية.

وينتمي هذا النوع إلى فصيلة أبليصور وهي عائلة ديناصورات وحشيات الأرجل عاشت في أميركا الجنوبية.

وفي حين أن طول الديناصور الشهير "تيرانوصوروس ركس" الذي ينتمي إلى فصيلة الديناصورات الوحشيات الأرجل من أميركا الشمالية، يصل إلى نحو 14 مترا، إلّا أن طول "ترالكاصوروس كويي" لم يكن يتخطى 4 أمتار.

ويشرح فديريكو أنيولين الباحث في متحف الأرجنتين للعلوم الطبيعية وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية أن "حجم جسم ترالكاصوروس أصغر من باقي الديناصورات من فصيلة الأبيلوصور، إذ يصل طوله إلى نحو 4 أمتار في حين أن الأنواع المكتشفة حتى الآن يتراوح حجمها بين 7 و11 مترا".

يدل ذلك ووفقا لزميله ماوريسيو سيروني على أن "مجموعة الأبيليصور الوحشيات الأرجل لديها أنواع واسعة داخل مجتمعها البيئي، وأكثر مما كنّا نتصوّر".

ويُذكر أن علماء الحفريات اكتشفوا جمجمة وأسنانا وفقرات العمود الفقري وجزء منه لناحية الورك والذيل.

وعلى الرغم من أن هذا الديناصور الجديد هو أصغر من التيرانوصور والكارنوتوروس الذي لديه قرون، إلّا أنه يتشارك معها امتلاكه قدمين، وأربعة مخالب في كل طرف خلفي وذراعيين قصيرتين نسبة إلى جسمه، وعنق قصير ومحاط بالعضلات، وعظام أطراف خفيفة وجوفاء.

ويرجّح الباحثون أن ترالكاصوروس كان يتغذّى من الديناصورات الصغيرة التي تقتات العشب والمعروفة باسم "إيغوانودون" واكتشفت بقاياها من جانب الفريق نفسه في مناطق مجاورة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ديناصورات
#باتاغونيا
#ترالكاصوروس كويي
#جامعة ماتانزا الوطنية

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