تابع جديد للأرض.. شبيه بالقمر

كشف علماء الفلك مؤخرًا تابعا جديدا للكرة الأرضية مشبّه بالقمر، وتزداد أعداد الأقمار التابعة للمشتري أو إلى زحل.

وأعلن علماء الفلك أن التابع أو الجسم الذي تم التقاطه مؤقتا في مدار حول الأرض، "يسبح" في النظام الشمسي التابع لكوكبنا، تماما مثل القمر التابع للكرة الأرضية ولكنه أكبر بكثير من التابع الجديد أو "القمر المصغر".

وأطلق مركز "الكواكب الصغرى"، وهو جزء من الاتحاد الفلكي الدولي، على التابع الجديد للأرض مسمى "سي دي 3 2020"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

وعثر علماء الفلك من "مرصد كاتالينا السماوي" في أريزونا، هو مشروع لاكتشاف الكويكبات والمذنبات، على الجسم في 15 فبراير، ثم لوحظ مرارا وتكرارا في الأيام التي تلت ذلك، مما سمح لعلماء الفلك بمعرفة المزيد عنه.

وتبيّن للعلماء أن قطر التابع الفضائي "المؤقت" للأرض يتراوح بين 6.2 و11.5 قدما، وقال مكتشفوه إن القمر المصغر مشعّا، الأمر الذي يوحي بأنه غني بالكربون ويُعتقد أنه احتل مدارا حول الأرض منذ 3 سنوات، وكشفت الحسابات أن التابع "مرتبط مؤقتا بالأرض"، كما ذكر المركز في تعميم أرسل إلى علماء الفلك.

وإلى جانب العدد الهائل من الكويكبات التي رصدها وتعقبها علماء الفلك، فإن القمر المصغر "سي دي 3 – 2020" هو الثاني فقط المعروفة على الإطلاق الذي يدور حول الأرض، أما الأول، المعروف باسم "آر إتش 120 – 2006"، فقد تم رصده من قبل العلماء في المركز نفسه الذي اكتشف التابع الجديد.

الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف التابع السابق "آر أتش 120"، في مدار حول الأرض يوم 14 سبتمبر 2006، لكنه "هرب" من مداره في يونيو 2007.