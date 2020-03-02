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أستراليا: موسم الصيف يطول والشتاء يتقلص

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 13:14

أستراليا: موسم الصيف يطول والشتاء يتقلص
(أرشيفية أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أظهر تحليل لمركز دراسات أسترالي، اليوم الاثنين، أن مواسم الصيف في أستراليا باتت أطول بشهر أو أكثر فيما تقلصت مدة فصل الشتاء بسبب التغير المناخي.

وقال المعهد الأسترالي إن مناطق واسعة من البلاد تشهد 31 يوما إضافيا من درجات حرارة صيفية كل سنة مقارنة مع خمسينات القرن الماضي، فعرفت سيدني 28 يوما إضافيا من الحر وملبورن 38 يوما منذ منتصف القرن العشرين.

وتسجل في بعض المناطق التي اجتاحتها حرائق غابات في الأشهر الأخيرة مثل مدينة بورت ماكويري في ولاية نيو ساوث ويلز، سبعة أسابيع إضافية من حرارة عادة ما تسجل في الصيف، وخسرت عاصمة البلاد كانبيرا 35 يوم شتاء في مقابل 31 لمدينة بريسبان في الشرق.

وقال مدير برنامج المناخ والطاقة في المعهد الأسترالي، ريتشي مرزيان إن "درجات الحرارة التي كانت تسجل عادة في أشهر الصيف الثلاثة الاعتيادية في الخمسينيات، بات الآن تمتد من مطلع أو منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر إلى منتصف آذار/ مارس".

وأوضح مرزيان أن الإحترار المناخي يزيد من خطورة مواسم الصيف مع وقت أقل خلال فصل الشتاء للقيام بأعمال تقي من حرائق الغابات، فيما تؤثر موجات القيظ على الصحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "موجات الحر القصوى هي اكثر الكوارث الطبيعية فتكا بالأرواح".

وسجلت خلال موسم الصيف في أستراليا سلسلة من الحرائق الكارثية قضى فيها أكثر من 30 شخصا وأتت على آلاف المنازل ونفق فيها ما لا يقل عن مليار حيوان.

وأدت هذه الكارثة إلى تجدد الدعوات للحكومة المحافظة من أجل خفض الانبعاثات التي تساهم في الإحترار العالمي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مركز دراسات أسترالي
#لتغير المناخي
#الصيف يطول
#الشتاء يتقلص

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