فيروس كورونا قد يعيش على بعض الأسطح لأيام 

كشفت دراسة نُشرت أمس الثلاثاء، في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" وأجراها علماء من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" وجامعتي كاليفورنيا في لوس أنجليس وبرينستون، أن فيروس كورونا المستجد قد يعيش لساعات خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة أو حتى في الهواء.

ووجد معدو هذه الدراسة الممولة من الحكومة الأميركية، أن الفيروس المسبب لوباء "كوفيد 19" يتمتع بقابلية البقاء في الهواء الطلق مقارنة بفيروس "سارس"، ما قد يعني أن مدى انتشار الوباء مرتبط بكونه ينتقل بسهولة أكبر من حامل المرض لا تظهر عليه أعراض إلى شخص آخر.

وأظهرت التجارب التي قام بها العلماء، أنه يمكن رصد فيروس كورونا المستجد لمدة تصل من يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح البلاستيكية أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى.

واستخدم الباحثون أيضا البخاخات لنشر الفيروس في الهواء، واكتشفوا من خلال هذه التقنية أن آثارا للفيروس على شكل جزيئات معلقة في الهواء، بقيت في الأجواء لمدة ثلاث ساعات.

وواجهت هذه الدراسة انتقادات بحيث يرى الخبراء أن استخدام البخاخات لا يحاكي سعال المريض بشكل فعال كما أنه يزيد خطر التلوث المحمول جوا اصطناعيا.

وينتقل الفيروس بشكل رئيسي عن طريق قطرات صغيرة يخرجها المرضى عندما يسعلون أو يعطسون، وفي هذه الحال يكون قابلا للحياة لبضع ثوان فقط.

وقد أجرى الفريق المسؤول عن الدراسة الحالية اختبارات مماثلة على فيروس سارس ووجدوا أن الفيروسين متشابهان في هذه النقطة. ولا يفسر هذا سبب إصابة كوفيد 19 نحو 200 ألف شخص مع 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب سارس 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 من المرضى.

وقال معدو الدراسة إن الاختلافات بين الوبائين "قد تكون ناجمة عن عوامل أخرى مثل الحمل الفيروسي العالي في الجهاز التنفسي العلوي" وقدرة المرضى الذين لا يعانون من أعراض على نقل فيروس كورونا المستجد.