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"شهادات مناعة".. خطة ألمانية تسمح لمواطنيها الخروج من منازلهم

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 10:37

"شهادات مناعة".. خطة ألمانية تسمح لمواطنيها الخروج من منازلهم
من مستشفى ميونخ اليوم ( أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

نشر موقع" بيزنيس انسايدر"، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تدرس إصدار "شهادات مناعة"، تسمح لمئات الآلآف بالعودة إلى شوارع مدنهم والتنقل بها، متغلبين بها على فيروس كورونا.

وبين الباحثون الألمانيون من مركز "هيلمهولتز" لأبحاث العدوى في "براونشفايغ"، أن "شهادات المناعة" تمنحها السلطات بعد عدة خطوات، أولا؛ إرسال مئات الآلاف من اختبارات الأجسام المضادة للمواطنين وذلك ما تنوي السلطات أن تنفذه خلال الأسابيع المقبلة، للكشف عن مدى حصانتهم ضد كورونا، وفقا لما نقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

وهدفت الاختبارات للكشف عما إذا طور جسم الشخص أجساما مضادة لفيروس كورونا من قبل، مما يعني أنه حامل للفيروس، وبالتالي يكشف العلماء بهذا الأشخاص القادرين على مواجهة فيروس كورونا، بشهادة تطور وحصانة مناعتهم.

وتفرض ألمانيا حجرا صحيا صارما مع تفشي فيروس كورونا، في أنحاء البلاد، في وقت بلغ عدد الوفيات بها من جراء الفيروس ما يقرب من 800، بينما تبلغ عدد الإصابات أكثر من 71 ألف.

وتلجأ السلطات إلى إجراء نحو 300 إلى 500 ألف فحص للكشف عن الفيروس أسبوعيًا، والآن تتجه إلى رفع الحد يوميًا ليصل إلى 200 ألف فحص.

وهذا الإجراء يجعل من ألمانيا مثالًا، لطريقة إدارتها لأزمة الوباء، مقارنة مع دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.


#ألمانيا
#شهادات مناعة
#فيروس كورونا
#كورونا

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