أميركا: الصرف الصحي يكشف آلاف الإصابات غير المشخصة بكورونا

بين موقع "فوكس نيوز" الأميركي أن فيروس كورونا المستجد تواجد بمستويات أعلى من المتوقع، في مياه الصرف الصحي بولاية ماساتشوستس.

وجمع باحثون من شركة (Biobot Analytics)، في أواخر آذار/ مارس الماضي، عينات من منشأة مياه الصرف الصحي لمنطقة حضرية غير مسماة في ماساتشوستس.

ووجد الفريق مستويات أعلى من المتوقع لآثار كورونا في مياه الصرف الصحي، قائلا إن ذلك يشير إلى وجود عدد أكبر من المرضى، الذين لم يتم تشخيصهم بعد.

ووفقا للدراسة، تعادل جزيئات الفيروس التي تم العثور عليها إصابة نحو 2300 شخص في تلك المنطقة، لكن في وقت إجراء الدراسة، لم تكن هناك سوى 446 حالة مؤكدة في المنطقة.

وأكد قائد الدراسة، إريك ألم، التي لم تتم مراجعتها بعد، أن البشر ليس معرضا لخطر الإصابة بالفيروس من مياه الصرف الصحي، مضيفا أنه "لكن بحثنا قد يكون قادرا على تحديد مدى انتشار الفيروس في المنطقة".

من جهتها، قالت ماريانا ماتوس، الرئيس التنفيذي لشركة (Biobot Analytics) إنه "من المثير للاهتمام أن ما عثرنا عليه يفوق عدد الحالات المؤكدة".

وأشارت إلى أنه تم تبادل النتائج مع مسئولي الصحة، الذين أكدوا بدورهم أنه "من الطبيعي أن تكون هناك حالات لم يتم تشخيصها بعد".