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عقار "رمزيفير" يثبت فعاليته بمكافحة كورونا

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 09:47

عقار "رمزيفير" يثبت فعاليته بمكافحة كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

كشفت دراسة طبية حديثة، أن دواء "رمزيفير" أثبت فعاليته بمكافحة فيروس كورونا، وقد عالج الدواء سابقا مرض السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الناجمة عن نوع ذي صلة من فيروسات التاجية.

وأفادت الدراسة التي أجرتها شركة (Gilead Sciences) الأميركية المتخصصة في صناعة الأدوية ونشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسن"، فإن "رمزيفير" حقق نتائج مبشرة على 53 مريضا بكوفيد-19، تنوعت أوضاعهم الصحية بين المتقدمة والصعبة والعادية.

ولاحظ الأطباء تحسنا لدى 36 مريضا، في حين لم تحصل عند 8 حالات أي تغيرات إيجابية، وتوفي 7 مرضى، عقب اعتماد "رمزيفير" في علاجهم.

وبحسب ما نقل موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن الأطباء الذين شاركوا في التجربة تمكنوا عقب استخدام الدواء من فصل 17 جهاز تنفس اصطناعي عن 30 مريضا.

وتوصل القائمون على التجربة أن معدل وفيات المرضى الذين عولجوا بالدواء أقل من ذلك الذي سجل في تجارب أخرى أجريت في الصين لمرضى بالفيروس كانوا يعانون أعراضا شديدة، في حين سجلت آثار جانبية لـ"رمزيفير" تمثلت بالإسهال والطفح الجلدي وانخفاض ضغط الدم.

عقار "رمزيفير"هو مضاد للفيروسات يمنع الفيروس من التكاثر. كان الهدف منه في البداية علاج حمى الإيبولا النزفية المصابة في الكونغو، ولكن تم وقف الوباء وتوقف اختبارات الأدوية.

وحددت منظمة الصحة العالمية (WHO)، عقار "رمزيفير" على أنه "المرشح الأكثر واعد" في مكافحة الفيروس التاجي الجديد، عالج الدواء سابقا مرض السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ، الناجمة عن نوع ذي صلة من فيروسات التاجية.


#رمزيفير
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#مكافحة الوباء
#فيروس كورونا
#كورونا

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من عرب 48

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