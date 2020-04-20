  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم

خبير ألماني يُشكك بدراسات سابقة حول كورونا: الفيروس ينتقل في حالة واحدة فقط!

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 00:05

خبير ألماني يُشكك بدراسات سابقة حول كورونا: الفيروس ينتقل في حالة واحدة فقط!
جانب من​​ مطار فرانكفورت بألمانيا، السبت (أ ب)
عرب ٤٨

قال مدير معهد علم الفيروسات وأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية في جامعة بون الألمانيّة، هندريك ستريك، إن فيروس كورونا المستجدّ، لا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية والخشبيّة، مؤكدًا أنّ الفيروس ينتقل في حالة واحدة فقط، وهي عن طريق رذاذ العطس أو السعال.

وشكّك ستريك في الدراسات التي أشارت إلى إمكانية انتشار الفيروس عن طريق المعادن أو المصافحة واللّمس، موضحًا أن نتائج الدراسة ستُستخدم لوضع مخطّط لكيفية تعامل ألمانيا مع الفيروس، في السنوات القليلة المقبلة.

واستخدم ستريك، رفقةَ مجموعة من الخبراء الألمان، قرية هاينزبرغ، والتي يُطلق عليها اسم "ووهان الألمانية"، وهي الأكثر تضرّرا في البلاد، كمختبر واقعي لمعرفة كيفية انتشار الفيروس، والآليات الممكنة لاحتوائه، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف البحث الذي أجراه ستريك على منزل عائلة مصابة بالفيروس، في قرية هاينزبرغ، التي تشير التقديرات إلى أنّ عدد المصابين فيها، تخطّى 1281 إصابة مؤكّدة، أنّ البيت لم يكن يحتوي على أيّ فيروس حيٍّ على أيّ سطح، ولا على مقابض الأبواب أو فرو الحيوانات حتّى.

وذكر ستريك في مقابلة على التلفزيون الألماني أنّه "لم تكن هناك إصابات مؤكّدة في المدينة، أثناء التسوّق أو حتى عند زيارة مصفّفي الشعر، ما ينفي الدراسات التي تناولت انتشار الفيروس في الأماكن العامة لفترة زمنية"، مُشيرا إلى أنّ النتائج التي توصّل إليها مع فريقه، ستساعد في تقديم توصيات إلى السياسيين لكيفية اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمجابهة الفيروس.

وأوضح ستريك في اجتماع للبرلمانيين، تمّ بثه على شاشة التلفزيون الألماني، "أنّها فرصة كبيرة لكلّ ألمانيا للنجاة من الفيروس".

وأضاف في الاجتماع ذاته: "سنقوم بجمع المعلومات والنصائح العمليّة حول كيفية التعامل مع ’كوفيد - 19’، دون أن نضطر إلى إيقاف حياتنا إلى الأبد"، على حدّ قوله.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، قد قالت إنّ الفريق البحثي، يعمل على إجراء فحوصات لنحو 1000 شخص في هاينزبرغ، لمعرفة كيفية انتشار الفيروس وكيفية انتقاله، لافتة إلى أن الفريق سيزور 500 عائلة، للتعرّف إلى جوانب الحياة اليوميّة لسكّان المنطقة.

وذكرت أن الدراسة ستساعد العلماء، في التعرّف إلى أسباب انتشار الفيروس، وإمكانية انتقاله من الأطفال إلى البالغين أو العكس.


#معهد علم الفيروسات وأبحاث فيروس نقص المناعة البشري
#ألمانيا
#فيروس كورونا
#خبير ألماني

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيل غيتس أصبح الهدف الرئيسي لـنظريات المؤامرة حول كورونا
بيل غيتس أصبح الهدف الرئيسي لـنظريات المؤامرة حول كورونا

2020-04-19

"متجر غوغل" يخصص قسمًا للأطفال
"متجر غوغل" يخصص قسمًا للأطفال

2020-04-19

هاتف "ون بلس 8" الجديد يثبت كفاءته أمام الحرق والكسر
هاتف "ون بلس 8" الجديد يثبت كفاءته أمام الحرق والكسر

2020-04-19

الأكثر قراءة

تخفيف القيود: صالونات الحلاقة والمجمعات التجارية تبقى مغلقة

تخفيف القيود: صالونات الحلاقة والمجمعات التجارية تبقى مغلقة

2020-04-18
معتصم ياسين: مقاتل بقلب عصفور!

معتصم ياسين: مقاتل بقلب عصفور!

2020-04-18
إغلاق دير الأسد والبعنة يدخل حيّز التنفيذ

إغلاق دير الأسد والبعنة يدخل حيّز التنفيذ

2020-04-18
أخبار سارّة من إيطاليا: الانتصار على كورونا في المناطق الفقيرة

أخبار سارّة من إيطاليا: الانتصار على كورونا في المناطق الفقيرة

2020-04-18
وصفات من الحَجْر

وصفات من الحَجْر

2020-04-18