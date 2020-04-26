علماء يكشفون نوع جديد من الأفاعي.. ويطلقون عليها اسم مثير للتوعية

كشف فريق من العلماء، أمس السبت، على نوع جديد من الثعابين في أدغال الهند، وأطلق عليه اسم شخصية "سالازار سليذرين" الموجودة في سلسلة كتب وأفلام الساحر هاري بوتر.

ومن الطريف أن يسمى الثعبان "سالازار سليذرين" أحد مؤسسي مدرسة "هوجورتس" للسحر والشعوذة، والذي أسس منزل "سليذرين" في سلسلة هاري بوتر.

وأطلق هذا الاسم على نوع جديد من أفاعي الحفر الخضراء السامة، وذلك بغية أثارت اهتمام الناس أكثر بتلك الأنواع المهددة بالانقراض إثر الأنشطة البشرية والتلوث البيئي.

وأوضح الباحثون في مدينة مومباي الهندية أن الثعبان كان رمزا لمنزل سليذرين، مما دفعهم إلى اختيار الاسم.

وأفادت شبكة "سي إن إن" أن النوع الجديد المكتشف من فصيلة "سالازار" هو أحد أنواع تلك الفصيلة من الأفاعي المقدر عددها حتى الآن بنحو خمسين نوعا.

ويمتاز الذكور من أنواع ثعبان حفرة سالازار بشريط برتقالي محمر يمتد على طول رؤوسهم، وعدد أسنان أكثر من الأفاعي الأخرى.

وبين موقع "ديلي ميل" أنه من المحتمل أن يكون سم الأفاعى علاجا ضد الأمراض التى تصيب الإنسان بعد إجراء الأبحاث الأولية على الخلايا السرطانية، ومن المعروف على وجه الخصوص أن سم الأفعى شديد السمية، ويمكن للدغة واحدة منها أن تقتل الفريسة فى لحظة تقريبًا، ويعترف العلماء بأن توجيه السم لتدمير الخلايا السرطانية فقط دون أن تكون قاتلة للإنسان سيكون تحديًا.