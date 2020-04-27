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هونغ كونغ: علماء يطوّرون طبقة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يومًا

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 17:16

هونغ كونغ: علماء يطوّرون طبقة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يومًا
(أ ب)
عرب ٤٨

طوّر باحثون في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، طبقة مضادة للفيروسات، يمكن أن توفر حماية لمدة 90 يومًا من البكتيريا والفيروسات مثل وباء كورونا المستجد الذي تفشى في مختلف أنحاء العالم.

وقال الباحثون في الجامعة إن تطوير هذه الطبقة التي أُطلق عليها اسم "ماب-1"، استغرق عشر سنوات، وإنه يمكن رشها على الأسطح التي يستخدمها الناس مرارًا مثل أزرار المصاعد وحواجز السلالم.

وقال الأستاذ المساعد، جوزيف كوان، وأحد كبار الباحثين في الفريق الذي طور المنتج، إن "هذه الأماكن تتعرض للمس مرارًا، وهي في نفس الوقت وسيط فعال جدًا لنقل المرض".

وأشار كوان إلى أن الطبقة تتشكل عبر رش المادة من كبسولات متناهية الصغر تقاس بالنانو، وتحتوي على مطهرات تظل فعالة في قتل البكتيريا، والفيروسات، والجراثيم حتى بعد جفاف الطبقة.

وأكّد كوان أن طبقة "ماب-1" عُززت ببوليميرات تغلف وتطلق المطهرات عندما يلامسها البشر، على عكس وسائل التطهير مثل المبيض، والكحول المخففين، موضحًا أن الطبقة ليست سامة، وأنها آمنة على البشرة والبيئة.

وسيصل المنتج إلى أرفف المتاجر في هونغ كونغ الشهر المقبل، بعد أن وافقت الجهات الرسمية على استهلاكه في شباط/ فبراير الماضي، ورُشّت طبقات منه بمساعدة من مؤسسة خيرية محلية، في منازل أكثر من ألف أسرة من ذوي الدخل المنخفض بالمدينة.

يُذكر أن هونغ كونغ لم تسجل، أمس الأحد، أي حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليتوقّف العداد عند 4 وفيات، و1038 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد.


#فيروس كورونا
#الصين
#هونغ كونغ

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