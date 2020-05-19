"لقاح مودرنا".. يثبت فعاليته ضد كورونا

بشرت شركة "مودرنا" الأميركية بمشروع لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد، بعد خضوع 45 مشارك لتجربة اللقاح.

نقل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، عن عالم الأوبئة ومستشار ترامب، أنتوني فاوتشي، أن اللقاح المحتمل أظهر نتائج واعدة، بعد تلقي 45 مشاركا جرعتين من اللقاح، وتمكنت أجسادهم جميعا من تطوير أجسام مضادة نجحت في مقاومة فيروس كورونا.

وأعلنت شركة "مودرنا" اسم اللقاح التي أطلقت عليه "إم آر إن ايه-1273"، وأوضحت الشركة أن اللقاح يؤدي إلى استجابة مناعية لدى 8 أشخاص تلقوه حتى الآن.

وبيّن المدير الطبي لـ"مودرنا"، تال زاكس، إن "هذه المعطيات المؤقتة من المرحلة 1، رغم أنها أولية، تبين أن اللقاح إم آر إن ايه-1273 يؤدي إلى استجابة مناعية بالحجم نفسه لتلك التي تثيرها العدوى الطبيعية".

وأجرت معاهد الصحة الوطنية التجربة السريرية وتستثمر الإدارة الأميركية نحو نصف مليار دولار في مشروع "مودرنا".

وتلقت 3 مجموعات يتألف كل منها من 15 مريضا، 3 جرعات مختلفة من اللقاح، مرة واحدة أو مرتين. ويفترض أن تبدأ قريبا المرحلة الثانية التي تشمل عددا أكبر من الأشخاص وفق "مودرنا"، فيما يتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة وهي الأخيرة والأهم للتحقق من فعالية اللقاح في حزيرن/ يوليو المقبل.

وأوضحت الشركة أن اختبارات أجريت بشكل منفصل على فئران أثبتت أن اللقاح يمنع الفيروس من الوصول إلى الرئتين.

وقال رئيس شركة "مودرنا"، ستيفان بانسيل، إن "الفريق يواصل التركيز على إطلاق التجربة الأساسية خلال المرحلة الثالثة في حزيران/ يوليو في أسرع وقت ممكن وفي الشكل الأكثر أمانا".