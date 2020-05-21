  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم

أنتاركتيكا تكتسي بـ"اللون الأخضر".. بسبب موجات الحرارة العالية

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 09:26

أنتاركتيكا تكتسي بـ"اللون الأخضر".. بسبب موجات الحرارة العالية
(تويتر)
عرب ٤٨

أفادت دراسة أميركيّة حديثة، أن شبه جزيرة أنتاركتيكا سيتغير لون أجزاء منها للون الأخضر، إذ من المتوقع أن ينتشر "ثلج أخضر" ناجم عن الطحالب المزهرة مع ارتفاع درجات الحرارة على الصعيد العالمي.

ورغم خلوها على الأغلب من الحياة النباتية، فإن أنتاركتيكا تعتبر موطنا لأنواع عدة من الطحالب، التي تنمو على ثلوج طينية والتي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

وقام باحثون من جامعة كامبريدج و"بريتيش أنتاركتيك سورفي" بدمج صور الأقمار الاصطناعية بملاحظات من أرض الواقع لاكتشاف نسبة الطحالب الخضراء في أكثر قارات العالم قحالة.

وتمكن الباحثون من تحديد أكثر من 1600 من الطحالب الخضراء المنفصلة عبر شبه الجزيرة مع مساحة مجتمعة تبلغ 1.9 كيلومتر مربع.

كما أظهرت الدراسة أيضا أن غالبية الطحالب المزهرة تقع على مسافة 5 كيلومترات من مستعمرة للبطريق، إذ أن فضلات الطيور هذه تعتبر سمادا ممتازا.

وقدر الفريق العلمي أن الطحالب في شبه الجزيرة تمتص حاليا مستويات من ثاني أكسيد الكربون تعادل 875 ألف رحلة سيارة في المتوسط.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#أنتاركتيكا
#اللون الأخضر
#طحالب
#ارتفاع درجة الحرارة

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المدعي العامّ الأميركي يطالب شركة "آبل" بالتعاون ضد الإرهاب
المدعي العامّ الأميركي يطالب شركة "آبل" بالتعاون ضد الإرهاب

2020-05-20

دراسة: ثاني أكسيد الكربون في أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية
دراسة: ثاني أكسيد الكربون في أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية

2020-05-20

دراسة: الصيف لا يحد من وتيرة انتشار فيروس كورونا
دراسة: الصيف لا يحد من وتيرة انتشار فيروس كورونا

2020-05-19

الأكثر قراءة

عباس: أصبحنا في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأميركا

عباس: أصبحنا في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأميركا

2020-05-20
تشكيك إسرائيلي بجدية أقوال عباس حول وقف التنسيق الأمني

تشكيك إسرائيلي بجدية أقوال عباس حول وقف التنسيق الأمني

2020-05-20
بايدن:

بايدن: "على إسرائيل أن تكف عن تهديدها بتنفيذ مخطط الضم"

2020-05-20
الباقورة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مواطن أردني

الباقورة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مواطن أردني

2020-05-20
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ279 وتسهيلات إضافية الأسبوع المقبل

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ279 وتسهيلات إضافية الأسبوع المقبل

2020-05-20