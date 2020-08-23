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"ناسا" تحذّر من ارتطام محتمل لكويكب بالأرض في نوفمبر

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 23:46

"ناسا" تحذّر من ارتطام محتمل لكويكب بالأرض في نوفمبر
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

حذّرت وكالة إدارة الفضاء الأميركية "ناسا"، الأحد، من كويكب يتجه نحو الأرض، ويتوقع أن يصل إليها في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، موضحةً أن فرصة ارتطام الكويكب بالأرض أقل من 0.41%.

ورغم أن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، قد ذكر أن فرصة ارتطام الكويكب بالأرض أقل من 0.41%، إلا أنها تظل واردة، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأميركية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويبلغ قطر الكويكب نحو سبعة أقدام، ورصد للمرة الأولى في 2018، إلا أنه لم يصنف ضمن الأجسام الخطرة.

وفي حال ارتطام هذا الكويكب بالأرض، فلا يتوقع أن يُحدِث تأثيرا كبيرا، كون ناسا تصنف الأجسام الفضائية التي يبلغ قطرها أكثر من 140 مترا على أنها خطيرة، حسب المصدر ذاته.

وفي شباط الماضي/ فبراير، حذرت "ناسا" من كويكب وصف بـ"الخطير"، قالت حينئذ إنه " لو ارتطم بالأرض يمكن أن يتسبب بانقراض البشرية".

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#وكالة إدارة الفضاء الأميركية
#ناسا
#كويكب
#ارتطام الكويكب بالأرض

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