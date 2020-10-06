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جائزة نوبل للفيزياء: فوز 3 علماء لأبحاثهم عن الثقب الأسود

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 13:40

جائزة نوبل للفيزياء: فوز 3 علماء لأبحاثهم عن الثقب الأسود
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أعلنت اللجنة المانحة لجوائز نوبل، اليوم الثلاثاء، ​​​فوز البريطاني روجر بنروز، والألماني راينهارت جينزل، والأميركية أندريا جيز بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2020، بناءً على أبحاثهم التي أجروها عن الثقب الأسود، وهي جائزة كرمت في الماضي اكتشافات حول أصغر الجسيمات، وأسرار عميقة عن الفضاء الخارجي.

ومن الشائع للعديد من العلماء الذين عملوا في المجالات ذات الصلة أن يتقاسموا الجائزة. وقد مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي لعالم الكونيات، الكندي المولد جيمس بيبلز عن عمله النظري حول اللحظات الأولى بعد الانفجار الكبير، وعالمي الفلك السويسريان، ميشال مايور، وديدييه كويلوز لاكتشافهما كوكبًا خارج نظامنا الشمسي.

وتتكون الجائزة من ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.1 مليون دولار)، ويرجع الفضل فيها لوصية تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل. وزاد مبلغ الجائزة مؤخرًا.

وكانت قد منحت لجنة جائزة نوبل للطب، الإثنين، الجائزة إلى البريطاني، مايكل هوتن، والأميركيين، هارفي ألتر وتشارلز رايس، بفضل "اكتشاف فيروس التهاب الكبد سي". وتمنح نوبل جوائز أخرى في الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.


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