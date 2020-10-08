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اكتشاف هيكليات عصبية محفوظة لأحد ضحايا البراكين قبل ألفي عام

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 16:10

اكتشاف هيكليات عصبية محفوظة لأحد ضحايا البراكين قبل ألفي عام
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب

اكتشف باحثون هيكليات عصبية "محفوظة بشكل كامل"، تعود لرجل من ضحايا ثوران بركان فيزوفيو في إيطاليا قبل نحو ألفي عام، وفقا لمقال نُشر في مجلة "بلوس وان".

وأخذت الخلايا العصبية من بقايا دماغ مزجّج ونخاع شوكي في موقع أركولانو الأثري بالقرب من بومبي، المدينة القديمة في جنوبي إيطاليا التي طمرتها المقذوفات البركانية في العام 79 بعد الميلاد.

والضحية هو شاب عشريني عثر على جثّته ممدّة على سرير من خشب خلال أعمال التنقيب في الستينات.

وقال بيير باولو بيترونه، عالم الأنتروبولوجيا، في جامعة فديريكو الثاني في نابولي إن "العثور على أنسجة دماغية في بقايا بشرية أمر غير معهود، لكن ما هو أكثر ندرة بعد الحفاظ عليها كاملة في نظام دماغي يعود إلى ألفي عام".

وتقدّم هذه الاكتشافات "نظرة فريدة من نوعها على هيكلية نظام دماغي مركزي قديم... وهي قد تنقذ الأرواح مستقبلا"، بحسب ما قال العالِم.

وبقي موقع إركولانو الذي طمرته مقذوفات بركانية سماكتها 10 أمتار محفوظا بشكل جيّد على مرّ القرون بمواده الحيوية.

ويشهد تحوّل "الأنسجة البشرية إلى زجاج على الفتور السريع لحرارة سحاب الرماد البركاني الذي كان ساخنا في بداية الثوران"، بحسب القيّمين على هذه الدراسة.

وقد أدّت آلية التزجيج هذه إلى "تجميد الهيكليات العصبية لدى الضحية، فحفظت سالمة حتّى اليوم"، على ما قال بيترونه.

وهي تعكس مسارا ملازما للثوران قد "يزوّد خدمات الحماية المدنية بمعلومات صائبة حول المراحل الأولية لثوران بركاني".

وتسنّى للباحثين الحصول على صور عالية الدقّة بفضل تقنية الاستجهار بطريقة المسح الإلكتروني.


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#محفوظة
#بركان فيزوفيو
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